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تركيا تعود إلى جدول فورمولا 1 واستبعاد جائزة الصين الكبرى

26
AUGUST
2020
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كشفت بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم الثلاثاء عن جدول 2020 المؤلف من 17 سباقا حيث ألغيت جائزة الصين الكبرى بسبب وباء كوفيد-19 بينما عادت تركيا لأول مرة منذ 2011 وستستضيف البحرين سباقين.
 
وأوضحت فورمولا 1 في بيان أن حلبة اسطنبول بارك ستستضيف سباقا في 15 نوفمبر تشرين الثاني قبل سباقي البحرين في أواخر نوفمبر تشرين الثاني ومطلع ديسمبر كانون الأول ويختتم الموسم في أبوظبي يوم 13 ديسمبر كانون الأول في ياس مارينا.
 
وسيسمح بعدد محدود من الجماهير في بعض السباقات وباع المنظمون في جائزة روسيا الكبرى بالفعل تذاكر لسباقهم في سوتشي في سبتمبر أيلول.
 
وأقيمت كل السباقات الستة الماضية، منذ انطلاق الموسم المؤجل في النمسا في يوليو تموز الماضي، خلف أبواب مغلقة.
 
وأكدت فورمولا 1 تنظيم 13 سباقا حتى يوم الثلاثاء وكلها في أوروبا بعد إلغاء المنافسات في الأمريكتين واتضحت الرؤية الثلاثاء أمام الفرق والسائقين.
 
وضم الجدول الأصلي، الذي نشر قبل الجائحة، 22 سباقا وهو رقم قياسي لكن ألغيت سباقات مثل موناكو مما أحدث اضطرابا بالجدول.
 
وقالت فورمولا 1 ”بحزن شديد لن نتمكن من التسابق في الصين هذا الموسم“ مضيفة أنها تتطلع للعودة العام المقبل.
 
ويمكن اعتبار سباق تركيا الوحيد هذا العام الذي لا ينتمي لأوروبا أو الشرق الأوسط حيث تقع الحلبة في الجزء الآسيوي من اسطنبول.
 
وألغيت سباقات في اليابان وسنغافورة وأذربيجان وأستراليا بسبب الفيروس.
 
وقال فورال آك‭‭ ‬‬مدير الجهة المشرفة على حلبة اسطنبول ”يسعدنا ويشرفنا استضافة السباق مجددا في تركيا ضمن فورمولا 1 أكبر بطولة لرياضة المحركات في العالم.“كان من أهم أسباب موافقة مسؤولي فورمولا 1 على إضافة حلبة اسطنبول إلى الجدول انه خلال تسع سنوات غابت فيها تركيا عن البطولة حافظت الحلبة على نشاطها وجاهزيتها طيلة الوقت“.
 
وحظيت حلبة اسطنبول في السابق بشعبية وسط السائقين. والسائقون الحاليون الوحيدون الذين فازوا هناك هم كيمي رايكونن ولويس هاميلتون بطل العالم ست مرات وسيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات.
 
وقال استيبان أوكون سائق رينو للصحفيين مؤخرا ”إنها حلبة تنتمي للمدرسة القديمة وتذكرني بالأجواء حين كنت أشاهد التلفزيون وأنا صغير. ستكون أجواء مثيرة“.
 
وسيتم اطلاق اسمي جائزة البحرين الكبرى وجائزة حلبة الصخير الكبرى على سباقي البحرين في 29 نوفمبر تشرين الثاني والسادس من ديسمبر كانون الأول.
 
وستكون حلبة الصخير ثالث حلبة تستضيف سباقين هذا الموسم بعد رد بول رينج النمساوية وسيلفرستون البريطانية.
Reuters
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