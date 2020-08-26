هزيمة مفاجئة لسيرينا أمام ساكاري في بطولة سينسناتي

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ودعت سيرينا وليامز بطولة سينسناتي للتنس على يد ماريا ساكاري ليل الثلاثاء بعد أن عوضت اللاعبة اليونانية تأخرها بمجموعة لتهزم منافستها الأمريكية الحاصلة على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى 5-7 و7-6 و6-1 وتبلغ دور الثمانية.

وتقدمت وليامز (38 عاما) بنتيجة 5-2 في المجموعة الافتتاحية قبل أن تعادل ساكاري النتيجة لكن اللاعبة الأمريكية رفعت مستواها مرة أخرى لتحسم المجموعة الأولى في المباراة التي عطلتها الأمطار.

وتأخرت وليامز 3-1 في المجموعة الثانية قبل أن تفوز بأربعة أشواط متتالية وكانت ترسل للفوز باللقاء عندما بدأ مستواها في التراجع.

وفرضت عليها ساكاري المصنفة 21 عالميا خوض شوط فاصل قبل أن تعادل النتيجة 1-1 في المواجهة، ثم تقدمت اللاعبة اليونانية 5-صفر في المجموعة الحاسمة وأكملت المفاجأة في ثامن نقطة للفوز بالمباراة بضربة أمامية قوية.

وقالت ساكاري إنها لم تلعب جيدا لكن أبدت سعادتها بالانتصار على المصنفة الثالثة بالبطولة.

وأضافت اللاعبة اليونانية ”كنت أعرف أنها ستكون مباراة سيئة من جانبي لكني سعيدة للغاية بالنتيجة. إنها مثل أعلى بالنسبة لي وللعديد من اللاعبات. ما حققته في الرياضة شيء استثنائي ولا أدري إن كان أحد آخر سينجح في تكرار ذلك“.

وتلتقي ساكاري في دور الثمانية مع البريطانية جوهانا كونتا التي فازت على فيرا زفوناريفا 6-4 و6-2.

وفي وقت سابق اليوم، قدمت نعومي أوساكا أداء قويا لتهزم ديانا ياستريمسكا 6-3 و6-1 وتتأهل لدور الثمانية حيث تواجه أنيت كونتافيت التي تغلبت على ماري بوزكوفا 6-3 و6-3.

وسددت أوساكا ثماني ضربات إرسال ساحقة مقابل صفر لياستريمسكا واحتاجت إلى ما يزيد بقليل على ساعة واحدة لتجاوز منافستها الأوكرانية البالغ عمرها 20 عاما.

وقال أوساكا المصنفة الرابعة التي كانت تخوض مباراتها الثانية فقط منذ استئناف منافسات التنس ”الإرسال جزء مهم للغاية من أسلوب لعبي وكنت بحاجة للتركيز فقط. النسبة ما زالت غير مرتفعة ولذلك أتمنى خوض المزيد من المباريات لأتحسن“.

وواصلت المصنفة الأولى على العالم سابقا فيكتوريا أزارينكا تفوقها على أليز كورنيه وحققت فوزها السابع في سبع مواجهات ضد اللاعبة الفرنسية بعد أن انتصرت بصعوبة 6-4 و7-5 لتتأهل لدور الثمانية.

وتلتقي لاعبة روسيا البيضاء بعد ذلك مع التونسية أُنس جابر التي هزمت كريستينا مكهيل 6-3 و6-صفر.

وتقام البطولة، وهي آخر استعداد لأمريكا المفتوحة، على ملاعب فلاشينج ميدوز في نيويورك بدلا من سينسناتي بسبب جائحة كوفيد-19.