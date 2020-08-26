اليويفا يسمح للجماهير بحضور كأس السوبر الأوروبية في بودابست

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قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) يوم الثلاثاء السماح للجماهير بحضور مباراة كأس السوبر الأوروبية بين بايرن ميونيخ واشبيلية في بودابست في 24 سبتمبر أيلول.

وأقيمت كل المباريات في المراحل النهائية لدوري الأبطال والدوري الأوروبي خلف أبواب مغلقة لكن اللجنة التنفيذية لليويفا قررت السماح بحضور نسبة 30 في المئة من سعة استاد بوشكاش البالغة 67215 متفرجا لمباراة كأس السوبر في العاصمة المجرية.

لكن اليويفا قال إن كل المباريات الأخرى التي يشرف عليها الاتحاد الأوروبي مثل دوري الأمم وتصفيات مسابقتي الأندية القارية ستستمر بدون جماهير حتى اشعار آخر.

وسيستغل اليويفا مباراة كأس السوبر لتحديد مدى إمكانية عودة الجماهير للمباريات بصفة عامة.

ولم يحدد الاتحاد الأوروبي حتى الآن إذا كان سيسمح للجماهير المجرية فقط بحضور المباراة في بودابست أو سيسمح لجماهير طرفي كأس السوبر بالحضور.

وتدشن مباراة كأس السوبر في العادة الموسم الأوروبي الجديد وتقام بين الفائز بدوري الأبطال وبطل الدوري الأوروبي.