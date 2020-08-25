أوستابنكو بطلة فرنسا المفتوحة السابقة تنسحب من بطولة أمريكا للتنس

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أكد منظمو بطولة أمريكا المفتوحة للتنس أن ايلينا أوستابنكو البطلة السابقة في فرنسا المفتوحة أصبحت آخر المنسحبات من البطولة في نيويورك.

وكانت آخر مشاركة للاعبة البالغ عمرها 23 عاما، والتي نالت لقبها الوحيد بالبطولات الأربع الكبرى في رولان جاروس 2017 لكنها تراجعت للمركز 42 بالتصنيف العالمي، في بطولة قطر المفتوحة ضمن بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات ووصلت إلى دور 16 في فبراير شباط الماضي.

وانسحبت ست لاعبات بالفعل من قائمة أعلى عشر مصنفات على العالم من منافسات أمريكا المفتوحة التي تنطلق الأسبوع المقبل وسط إجراءات احترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وقررت المصنفة الأولى آشلي بارتي والمصنفة الثانية سيمونا هاليب بجانب حاملة اللقب بيانكا أندريسكو وايلينا سفيتولينا وكيكي بيرتنز وبليندا بنتشيتش عدم المشاركة في البطولة في فلاشينج ميدوز.