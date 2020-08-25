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سيرينا تبدأ الماراثون بخطوة أولى مرهقة

25
AUGUST
2020
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نفضت سيرينا وليامز غبار الغياب عن البطولات الرسمية بسبب جائحة فيروس كورونا وفازت بصعوبة بنتيجة 7-6 و3-6 و7-6 على الهولندية أرانشا روس القادمة من التصفيات لتتقدم إلى الدور الثالث ببطولة سينسناتي المفتوحة للتنس يوم الاثنين.
 
وفي المعتاد تجذب مباريات سيرينا الجماهير لكن في ظل إقامة البطولة أمام مدرجات خالية بسبب إجراءات السلامة جراء مرض كوفيد-19 كانت الأجواء في ملعب بيلي جين كينج تبعث على الارتياح وليست الإثارة إذ انتصرت اللاعبة البالغ عمره 38 عاما بصعوبة.
 
وأجابت سيرينا عند سؤالها بشأن اللعب بدون حضور جماهير ”كنت بخير. في لحظة ما رفعت قبضتي وقلت ‭‭‘‬‬هيا‭‭‘‬‬“.
 
وأضافت ”كانت هناك جماهير في رأسي. الأمر كان مضحكا. بالنسبة لي شعرت كما لو كانت هناك جماهير“.
 
وعند وصول سيرينا لمواجهة منافستها لمصنفة 72 عالميا كانت اللاعبة الأمريكية صاحبة أعلى تصنيف متبقية في منافسات السيدات بعد خروج كارولينا بليسكوفا وصوفيا كينين المنصفتين الأولى والثانية على الترتيب.
 
واحتاجت سيرينا لاستخراج كل خبرتها وغريزة النجاة للتأكد من عدم اللحاق بهما إذ أجبرت روس منافستها المصنفة الأولى عالميا سابقا على الاجتهاد.
 
وخاضت سيرينا أربع مباريات منذ استئناف منافسات التنس بعد التوقف جراء الجائحة ووصلت جميعها إلى المجموعة الثالثة.
 
وكان الاثنين هو اليوم الأول المرهق فيما يمكن أن تكون ثلاثة أسابيع لسيرينا التي تأمل في حصد لقبها 24 في البطولات الأربع الكبرى والذي طال انتظاره لمعادلة رقم مارجريت كورت القياسي مع إقامة نهائي أمريكا المفتوحة في 12 سبتمبر أيلول.
 
وتأخرت سيرينا 6-5 في المجموعة الثالثة وامتلكت روس الإرسال لحسم المباراة وبدا أن سيرينا المرهقة استسلمت لقدرها لكنها استجمعت رباطة جأشها لتكسر إرسال منافستها الهولندية واللجوء للشوط الفاصل الذي أنهته 7-صفر لصالحها.
 
وبعد مشاركتها في التصفيات كانت روس أكثر حدة بينما قدمت سيرينا أداء متواضعا في طقس حار في نيويورك.
 
وستكون هناك تساؤلات بشأن حالة سيرينا البدنية لكن روحها القتالية ليست محل أي شكوك ولا يوجد أفضل مما فعلته في المجموعة الثالثة لإيضاح ذلك.
 
وتم نقل بطولة سينسناتي لتقام على ملاعب فلاشينج ميدوز في نيويورك بسبب مرض كوفيد-19.
 
وقالت سيرينا ”أنا في حالة بدنية رائعة وجاهزة تماما. أشعر أنني جاهزة لأي شيء“.
Reuters
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