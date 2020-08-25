living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالعلامة الكاملة.. هذه أسباب تتويج بايرن ميونيخ "الأسطوري"

25
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
احتاجت رحلة بايرن ميونيخ للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، عقلية صارمة وتركيزا خلال موسم متقلب، شهد عملية إصلاح شامل بالفريق.
 
والفوز 1-صفر على باريس سان جرمان الأحد لم يمنح اللقب الأوروبي السادس لبايرن فقط، بل جعله أول فريق يفوز بكل مبارياته في دوري الأبطال خلال موسم واحد.
 
وكان من المفترض أن يعتبر هذا الموسم انتقاليا لبايرن، بعد مغادرة الجناحين المخضرمين آرين روبن وفرانك ريبري والمدافعين ماتس هوملز ورافينيا في 2019، وبدا هذا مؤكدا بعد تراجع الفريق للمركز السادس مبكرا في الدوري المحلي تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش.
 
وفي ظل هشاشة الدفاع والاعتماد الكلي على روبرت ليفاندوفسكي، كان من السهل جدا توقع محصلة موسم بايرن، كما كانت الهزيمة المدمرة 5-1 أمام أينتراخت فرانكفورت المسمار الأخير في نعش كوفاتش ليحل مكانه هانز فليك في نوفمبر.
 
السبب الجوهري
 
وقال لاعب الوسط المهاجم توماس مولر الذي كان بديلا في فترة كوفاتش ثم توهج مع فليك: "واصلنا المضي قدما في الموسم وكل فرد ساعد الآخر وكنا على استعداد لتصحيح أخطاء الآخرين".
 
وأضاف: "نتمتع بقدرات هائلة، لكن هذا لن يجدي نفعا دون الاستعداد للمعاناة. عقليتنا صارمة".
 
وبعد 9 أشهر فقط تحت قيادته أصبح فليك ثاني مدرب ألماني يحقق الثلاثية، وجاء ذلك في أول موسم له مع فريق بدوري الدرجة الأولى.
 
الخصم منبهر
 
وعبر توماس توخيل مدرب سان جرمان عن انبهاره بجودة بايرن، وقال: "إنهم في طريقهم ليصبحوا الفريق الأعظم في العالم. لديهم قدرات هائلة واللاعبون جددوا قوتهم فقط".
 
وكان الجناح كينغسلي كومان من دلائل ثورة بايرن، حيث سجل اللاعب الذي خلف ريبري في الجهة اليسرى هدف الفوز على سان جرمان، فريقه الأسبق.
 
وفاز بايرن بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني 9 مرات في آخر 11 موسما، وحقق 8 ألقاب متتالية في سباق من فرس واحد.
 
وبعد أن سحق توتنهام هوتسبير 7-2 ورد ستار بلجراد 6-صفر في دور المجموعات، اكتسح تشيلسي 7-1 في مباراتين بدور الـ16 ثم ألحق ببرشلونة هزيمة مهينة 8-2 في دور الثمانية، لذا لم يكن من الحكمة الرهان ضد بايرن في فترة هيمنته الأوروبية.
 
وقال قائد بايرن المعتزل مارك فان بوميل: "هذه ليست بداية عصر جديد بل مرحلة بدأت منذ 2010 وينضم لاعبون جدد ويغادر القدامى، لكن تستمر النجاحات".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout