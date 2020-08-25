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اكتملت تقريبا.. أغلى صفقة في تاريخ تشلسي

25
AUGUST
2020
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ذكرت شبكة "سكاي سبورت"، الاثنين، أن نادي تشلسي الإنجليزي يقترب من التعاقد مع ثلاثة لاعبين، بينهم واحد ستكون صفقة انتقاله الأغلى بين الصفقات التي أبرمها النادي الإنجليزي.
 
وأضحت الشبكة أن "البلوز" يعمل على قدم وساق على ضم لاعب وسط بايرن ليفركوزن كاي هافيرتس، والظهير الأيسر في ليستر ستي بن تشيلويل، والقائد السابق لفريق باريس سان جرمان، تياغو سيلفا.
 
وتلقى هافيرتس بالفعل عدة عروض من أندية أوروبية الكبيرة، لكنه مستعد الآن للانتقال إلى قلعة ستامفورد بريدج (معقل تشلسي)
 
ويتوقع أن تبلغ الصفقة مع ليفركوزن نحو 90 مليون جنيه إسترليني (117 مليون دولار)، وهي الأعلى قيمة بين الصفقات التي أبرمها النادي اللندني.
 
ورجحت "سكاي سبورت" أن البلوز قد يضيف إلى صفوفه بن تشيلويل، مشيرة إلى أن المفاوضات بين تشلسي وليستر استمرت الاثنين.
 
وقال مصدر للشبكة إن "الصفقة اقتربت من الاكتمال".
 
وفي حين سيضيف هافيرتس و تشيلويل عناصر شبابية إلى فريق المدرب فرانك لامبارد، فإن سيلفا سيوفر بعض الخبرة التي يحتاجها الفريق في الدفاع.
 
وكانت آخر مباراة لسيلفا مع الفريق الباريسي في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ، التي توجه فيها الأخير، وبات اللاعب البرازيلي متاح للانتقال إلى تشلسي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جرمان.
 
وتلقى شباك تشلسي 54 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، بما يفوق أي ناد آخر في الدوري، مما يعزز الحاجة إلى عناصر دفاعية خبيرة.
 
ويأتي ضمم هؤلاء اللاعبين في إطار خطة المدرب فرانك لامبارد لإصلاح الفريق، ووصل معه في الموسم الماضي إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
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