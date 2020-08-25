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أوسين بولت.. يخسر أمام فيروس كورونا

25
AUGUST
2020
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لم يتمكن أسرع رجل في العالم وصاحب الرقم القياسي في سباقات السرعة والحاصل على 8 ميداليات ذهبية، الجمايكي، أوسين بولت، من الفوز على فيروس كورونا، بعد احتفاله بعيد ميلاده الرابع والثلاثين.
 
فقد أعلنت وزارة الصحة الجمايكية، في وقت متأخر الاثنين، إصابة أوسين بولت، صاحب الرقم العالمي في سباقي 100 و200 متر، بفيروس كورونا الجديد.
 
ويخضع بولت حاليا للعزل الذاتي في منزله في جاميكا، بعد أن احتفل بعيد ميلاده 34 الأسبوع الماضي، في حفل ضخم بدون كمامات.
 
وأكدت وزارة الصحة الجاميكية الاثنين أن نتائج بولت جاءت إيجابية بعد أن نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق من اليوم قال فيه إنه ينتظر نتيجة الفحص.
 
وقال بولت في الرسالة التي بدا أنه سجلها بنفسه وهو مستلق على الفراش "لكي أكون في أمان قمت بعزل نفسي وأتعامل مع الأمر ببساطة"، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.
 
وأضاف بولت، الذي يعد العداء الوحيد الفائز بذهبيتي سباقي 100 و200 متر في 3 بطولات أولمبية متتالية في الأعوام 2008 و2012 و2016، أنه لا يعاني من أي أعراض لمرض كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا الجديد.
 
 وقال بولت إنه خضع للفحص يوم السبت، بعد يوم واحد من احتفاله بعيد ميلاده في حفل كبير لم يلتزم فيه الكثيرون بوضع الكمامات ورقصوا على أنغام أغنية "العزل" (لوك داون) للمغني الجاميكي كوفي.
 
وكتب بولت في حسابه على إنستغرام تعليقا على صورة وهو يحمل ابنته أولمبيا التي ولدت في مايو "أفضل عيد ميلاد على الإطلاق".
 
يشار إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت في جاميكا لأكثر من 60 حالة يوميا في الأربع أيام الأخيرة، مقابل أقل من 10 حالات قبل عدة أسابيع.
 
وسجلت جاميكا 1612 حالة إصابة بفيروس كورونا من بينها 622 ما زالت تعاني من المرض بالإضافة إلى 16 حالة وفاة.
 
وأرجع المسؤولون السبب في زيادة الحالات إلى إعادة فتح الحدود بالإضافة إلى احتفالات عيد الاستقلال والتحرير في أغسطس، كما ألقوا باللوم على عدم الالتزام بوضع الكمامات واحترام قواعد التباعد الاجتماعي.
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