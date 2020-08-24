اللبناني الياس طايع حاضر فيها دورة صقل للحكام الدوليين العرب عن بعد في الكرة الطائرة

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تحت اشراف الاتحاد العربي للكرة الطائرة،نظّم "مركز تطوير الكرة الطائرة" في البحرين دورة صقل للحكام الدوليين العرب عن بعد عبر تطبيق "زوم".حاضر في الدورة عضو لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للعبة عبد المجيد جراد(تونسي) ونائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العربي الياس طايع(لبناني) والحكم الدولي جعفر علي ابراهيم(بحريني).ودامت دورة الصقل اربعة أيام.وفي ختامها نال الحكام المشاركون فيها شهادات مشاركة موقعة من رئيس الاتحاد العربي علي بن محمد بن راشد آل خليفة ومن جراد وطايع وابراهيم.

وشارك ستة حكام لبنانيين في دورة الصقل وهم:الياس وهبه،بسّام الجميّل،مصطفى جراد،جوزيف خرما،جوني اللقيس وداني حبيب.

وفي سياق متّصل، وجّه طايع الشكر الى الاتحاد العربي لاشرافه على الدورة والى المنظمين لاختياره.وتلقى شهادة شكر وتقدير من المنظمين موقعة من رئيس الاتحاد العربي.