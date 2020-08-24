living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اشتباكات في "الشانزليزيه" بعد هزيمة باريس سان جيرمان لدوري الأبطال

24
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اندلعت اشتباكات في الساحات المحيطة بملعب "حديقة الأمراء" معقل باريس سان جيرمان، بين جماهير الفريق والشرطة عقب الخسارة في نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام بايرن ميونخ بهدف دون رد.
 
ونشبت أحداث الشغب بين المشجعين والشرطة، أثناء المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا المقامة في العاصمة البرتغالية لشبونة، ما أجبر الشرطة على إخلاء الساحات المحيطة بملعب "حديقة الأمراء"، وحاول بعض المشجعين إغلاق الشوارع في محيط الاستاد، وحاول بعضهم شق طريقهم من الشانزليزيه إلى ساحة الجنرال شارل ديغول، ولكن تم منعهم من الوصول إليها من قبل الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع عدة مرات.
 
وتقوم مجموعات صغيرة من مثيري الشغب من مشجعي كرة القدم بإشعال النيران والألعاب النارية وترديد الشعارات المناهضة للحكومة ومحاولة إشعال النار في حاويات القمامة.
 
وقد تم فتح ساحات الشانزليزيه أمام الجماهير لمدة ساعتين لمتابعة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ، وفي منطقة ملعب "Parc des Princes"، ووفقا لإذاعة "فرانس إنفو" فقد اندلعت اشتباكات في منطقة الملعب بين الشرطة وبعض مثيري الشغب.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout