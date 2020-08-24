living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

من "الحضيض" إلى "المجد".. قصة لقب أسطوري اقتنصه البايرن

24
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
جاء تتويج بايرن ميونيخ بطلا لأوروبا للمرة السادسة بعد فوزه 1-صفر على باريس سان جرمان، الأحد، في المباراة النهائية ليعيد إلى واجهة عملاقا ألمانيا لطالما صال وجال في ملاعب القارة العجوز منذ حصوله على اللقب الأول في البطولة عام 1974.
وفاز بايرن ميونيخ بالمباراة الصعبة بفضل بفضل هدف كينغسلي كومان.
 
وكان كومان لاعب باريس سان جرمان السابق، ومنتخب فرنسا، موجودا عند الزاوية البعيدة ليقابل تمريرة يوشوا كيميش العرضية الرائعة بضربة رأس سكنت الشباك في الدقيقة 59، لينهي إنجازا رائعا من بايرن، الذي حقق إنجازا رائعا غير مسبوق، بعدما أصبح أول فريق يتوج بلقب دوري الأبطال بالفوز في جميع مبارياته بالمسابقة وكان عددها 11 لظروف إقامة دوري الثمانية والأربعة من مباراة واحدة بسبب فيروس كورونا.
 
وجاء الفوز المستحق، الذي تحقق بعد عرض عنيد، ليضمن الفريق الألماني ثلاثية من الألقاب للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم مذهل أول، تحت قيادة المدرب هانز فليك.
 
وتولى فليك مسؤولية الفريق المتعثر في نوفمبر بعد الخسارة 1-5 أمام إينتراخت فرانكفورت، التي أدت إلى إقالة المدرب نيكو كوفاتش وكان الفريق يحتل المركز الرابع في الدوري.
 
وقال توماس مولر لاعب بايرن "إنه شعور رائع، قطعنا رحلة طويلة"، وفق ما نقلت "رويترز".
 
"انتفضنا من الحضيض أو على الأقل هذا ما شعرنا به في الخريف (الماضي) وقدمنا مسيرة مذهلة. كنا محظوظين قليلا الليلة ونملك (مانويل) نوير في المرمى".
 
من جهة أخرى أكد كينغسلي كومان لقناة "أر أم سي": أن "الأحاسيس رائعة، الكثير من السعادة، قليل من الحزن لباريس، لقد حققوا مشوارا رائعا. قلبي كان 100% مع بايرن لأني محترف بنسبة 100%، لكن لن أكذب، رؤية فريقنا هكذا، فهذا يفطر قلبي قليلا..".
 
وعن مستوى فريقه، قال كومان "حاولنا السيطرة على المباراة، الحفاظ على الضغط. سنحت لهم مرتدات كادت تشكل خطرا، لكن لم نستقبل أي هدف وفزنا.. هذا الأهم".
 
وعما إذا كانت الخبرة لعبت دورا بالتتويج، أضاف كومان "أعتقد أن المباراة تلعب على تفاصيل بسيطة.. باريس قدم مباراة كبيرة ونحن أيضا، أعتقد أنه كانت مباراة نهائية جميلة، ونحن سعداء كثيرا".
 
أما الكندي ألفونسو ديفيس ظهير أيسر بايرن فقال "من كان يتخيّل أن يتوّج شاب من كندا بلقب دوري الابطال؟ قبل سنتين، لو أخبرني أحدهم بذلك لما كنت صدقته".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout