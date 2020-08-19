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استبعاد فروم وتوماس من تشكيلة إنيوس في سباق فرنسا للدراجات

19
AUGUST
2020
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أعلن فريق إنيوس يوم الأربعاء في مفاجأة كبيرة استبعاد الثنائي كريس فروم، الفائز باللقب أربع مرات، وجيرينت توماس بطل نسخة 2018 من التشكيلة المشاركة في سباق فرنسا للدراجات 2020.
 
ولم يظهر البريطانيان فروم وتوماس بالشكل المنتظر خلال سباق دوفين الذي يعتبر بمثابة المؤشر للأداء قبل انطلاق سباق فرنسا.
 
وينطلق سباق فرنسا في نيس يوم 29 أغسطس آب الجاري.
 
وسيستعين ديف بريلسفورد مدير فريق إنيوس بالإكوادوري ريتشارد كاراباز، بطل سباق إيطاليا 2019، لمساعدة الكولومبي إيجان بيرنال على محاولة الاحتفاظ باللقب.
 
وقال بريلسفورد في بيان ”سيستهدف إيجان مرة أخرى القميص الأصفر في فرنسا ونحن متحمسون جدا لمنح الفرصة لريتشارد كاراباز بطل سباق إيطاليا العام الماضي للظهور لأول مرة في سباق فرنسا هذا العام“.
 
وانسحب بيرنال من سباق دوفين قبل خوض المرحلة قبل الأخيرة بسبب آلام في الظهر لكن من المتوقع أن يكون جاهزا تماما لسباق فرنسا.
 
وسيحاول فروم، العائد هذا الموسم بعد التعرض لحادث مروع العام الماضي، الفوز بسباق إسبانيا في الفترة من 20 أكتوبر تشرين الأول وحتى الثامن من نوفمبر تشرين الثاني، بينما سيتطلع توماس لنيل لقب سباق إيطاليا خلال الفترة 3-25 أكتوبر تشرين الأول.
 
وقال بريلسفورد ”سيستهدف جيرينت سباق إيطاليا وسيحاول استغلال الفرصة وتعزيز سجله بإضافة لقب سباق كبير آخر إلى لقب سباق فرنسا وسيحاول أن يكون أول ويلزي يحقق هذا الفوز“.
 
وأضاف ”وفي المقابل سيستهدف فروم سباق إسبانيا. كريس أسطورة في رياضتنا وبطل حقيقي أظهر عزما وتصميما كبيرين للعودة بعد حادث العام الماضي. نريد دعمه للمنافسة لحصد لقب سباق كبير آخر“.
 
وسيرحل فروم عن إنيوس في نهاية الموسم الجاري وسينضم لفريق ستارت أب نيشن الإسرائيلي.
 
وإلى جانب الثنائي بيرنال وكاراباز، ستضم تشكيلة إنيوس في سباق فرنسا للدراجات أندريه أمادور وجوناثان كاستروفيخو وميخاو كفياتكوفسكي ولوك رو وبافل سيفاكوف وديلان فان بارل.
Reuters
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