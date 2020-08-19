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فورمولا 1 تعلن توقيع كل الفرق العشرة على الاتفاقية الجديدة

19
AUGUST
2020
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أعلنت بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات توقيع كل الفرق العشرة على الاتفاقية التجارية الجديدة بالالتزام بالبقاء في المسابقة حتى 2025 على الأقل.
 
وكانت الاتفاقية الحالية، والتي تحدد شروط تنافس الفرق وحصصها من الإيرادات، ستنتهي بنهاية موسم 2020.
 
وقالت فورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات في بيان مشترك يوم الأربعاء إن الاتفاقية الجديدة ستضمن استقرارا على المدى البعيد لمستقبل الرياضة وستقلص الفوارق المالية والفوارق في المستوى بين الفرق المتنافسة في الحلبة.
 
وقال تشيس كاري الرئيس التنفيذي لفورمولا 1 ”هذا العام كان لا سابق له للعالم، ونحن فخورون أن فورمولا 1 اتحدت معا في الأشهر الأخيرة للعودة إلى التنافس بشكل آمن“.
 
وقد توقفت في وقت سابق المفاوضات للتوقيع على الاتفاقية الجديدة بسبب أزمة جائحة كوفيد-19 والتي أثرت على الفرق والرياضة ماليا.
 
وأضاف ”لقد قلنا في وقت سابق من العام إنه بسبب طبيعة انتشار الجائحة، فإن الاتفاقية التجارية ستحتاج إلى وقت إضافي عن المقرر، ونحن سعداء أنه بحلول أغسطس أصبح بوسعنا إبرام هذه الاتفاقية مع كل الفرق العشرة بخصوص الخطط طويلة المدى لمستقبل رياضتنا“.
 
وتابع ”ستضع الاتفاقية الجديدة، وبالأخذ في الاعتبار اللوائح المقررة في 2022، الأسس لتجعل ذلك حقيقة وتخلق بيئة أكثر عدلا من الناحية المالية وتقلص الفجوات بين الفرق على حلبة السباق“.
 
وكانت فرق فيراري ومكلارين ووليامز، وهي الأقدم والأكثر نجاحا، وقعت على الاتفاقية الجديدة مع ليبرتي ميديا صاحبة الحقوق والاتحاد الدولي يوم الثلاثاء قبل أن توقع باقي الفرق السبعة يوم الأربعاء.
 
وقال جان تود رئيس الاتحاد الدولي للسيارات ”خلال تاريخها الممتد على مدار 70 عاما، تطورت فورمولا 1 بمعدل رائع، وبلغت أقصى حد ممكن في السلامة والتكنولوجيا، ويؤكد ما حدث اليوم أن فصلا جديدا ومثيرا في هذا التاريخ بات على مشارف البدء“.
Reuters
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