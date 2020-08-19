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كرة السلة:كتاب اشادة وتهنئة من الاتحاد الدولي الى نظيره اللبناني

19
AUGUST
2020
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تلقى  نائب رئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي وأمين عام الاتحاد اللبناني المحامي شربل ميشال رزق كتاباً مذيّلاً بتوقيع رئيس الاتحاد الدولي للعبة هامان نيانغ وأمين عامه اندرياس زاغليس ابرز ما جاء فيه"نود ان نشيد بمشاركتكم في تصفيات " تحدي آسيا للمهارات الفردية" لمنتخبي الذكور والاناث تحت ال17 سنة .ولقد أظهر اتحادكم مستوى عال  من التنظيم لهذه المسابقة الجديدة.ان مشاركتكم في هذه الأوقات الصعبة في ظل انتشار وباء كوفيد 19 هو دليل اصرار للعودة الى اجواء كرة السلة .
 
كما نود ان نشكركم ونشكر فريق عملكم واللاعبين واللاعبات على تعاونهم في هذا المجال.
 
ونهنئكم على نجاح منتخب لبنان للاناث في التأهل الى الدور العالمي مع التمني لكم دوام الصحة والسلامة".
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