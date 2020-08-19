كومان في برشلونة: هذا البند "حررني".. وتلك هي المشكلة

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اعترف مدرب منتخب هولندا رونالد كومان أن التوقيت ليس مثاليا بالنسبة إليه أو الاتحاد الهولندي لقيادة برشلونة، وسط تقارير تشير إلى إمكانية إعلانه مديرا فنيا للعملاق الكتالوني خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنه أشار إلى أنه في حال حصول ذلك سيكون بمثابة الحلم الذي تحول إلى حقيقة.

وأقال برشلونة مدربه كيكي سيتين إثر الهزيمة المدوية أمام بايرن ميونيخ الألماني 2-8 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وتشير جميع الدلائل إلى تولي كومان مهمة الفريق الذي دافع عن ألوانه لاعبا من 1989 إلى 1995، وأحرز في صفوفه لقب الدوري الإسباني 4 مرات، وقاد فريقه إلى إحراز باكورة ألقابه في دوري أبطال أوروبا عام 1992 بتسجيله هدف المباراة الوحيد في مرمى سامبدوريا الإيطالي، بعد التمديد، في النهائي على ملعب ويمبلي.

وقال كومان في تصريحات نقلتها شبكة "فوكس سبورتس" الأميركية: "لم أتوقع أن تسير الأمور بهذه السرعة"، لكنه أشار إلى مشكلة تتعلق بتوقيت الاتفاق معتبرا أنه "ليس مثاليا".

وأضاف الدولي الهولندي السابق (57 عاما) "لقد فوجئت بسرعة الأحداث، لكن برشلونة النادي الوحيد الذي وضعته فيه بندا يحررني من عقدي (مع الاتحاد الهولندي) في حال أتتني الفرصة. الأمر بشع بالنسبة إلى الاتحاد الهولندي".

وفي تصريحات أخرى لشبكة "نوس" الهولندية قال كومان عن إمكانية توليه تدريب برشلونة "لا ندري ما يمكن أن يحدث. مع كل الاحترام لا استطيع قول أي شيء في هذه اللحظة. أريد هذا المنصب لكن لا وضوح حتى الآن، لكن بطبيعة الحال سأكون منفتحا لذلك".

وأضاف "لا شيء مؤكد إلا مع التوقيع، لا شيء مؤكد إلا في حال الاتفاق التام. إذا حصل هذا الأمر (توليه تدريب برشلونة)، سيكون حلما تحول إلى حقيقة".

ويتولى كومان تدريب المنتخب الهولندي منذ فبراير عام 2018، وخاض المنتخب تحت إشرافه 20 مباراة شهدت فوزه في 11 منها، وقاده إلى احتلال مركز الوصيف في دوري الأمم الأوروبية عام 2019.

وأشرف مدربون هولنديون يتمتعون بشهرة كبيرة على برشلونة سابقا، أبرزهم رينوس ميكلز (مدرب هولندا في السبعينيات)، والأسطورة يوهان كرويف، ولويس فان غال وفرانك رايكارد.

وفي مؤشر جديد إلى اقتراب كومان من تولي تدريب برشلونة، نشرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية مقطع فيديو للمدرب الهولندي لدى وصوله إلى مطار "آل برات" في برشلونة.