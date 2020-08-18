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هاليب تنسحب من أمريكا المفتوحة للتنس خوفا من العدوى

18
AUGUST
2020
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قالت نجمة التنس الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثانية عالميا يوم الاثنين إنها لن تشارك في بطولة أمريكا المفتوحة في نيويورك خوفا من العدوى بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.
 
وكتبت هاليب بطلة ويمبلدون عبر تويتر ”بعد التفكير مليا في كل الجوانب في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي نمر بها قررت عدم السفر إلى نيويورك للمشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة“.
 
وأضافت ”دائما قلت إن صحتي ستكون على رأس الأولويات عند اتخاذ القرار ولذا فإنني أفضل البقاء والتدرب في أوروبا. أعرف أن الاتحاد الأمريكي للتنس والاتحاد الدولي للمحترفات عملا بلا كلل من أجل ضمان سلامة المشاركين في البطولة وأتمنى للجميع هناك بطولة ناجحة“.
 
وتوجت هاليب (28 عاما) بلقب بطولة براج المفتوحة مطلع الأسبوع الحالي وهي أول بطولة تشارك فيها منذ توقف المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد في مارس آذار الماضي وقالت إنها ستعلن موقفها من المشاركة في أمريكا المفتوحة يوم الاثنين.
 
والولايات المتحدة حاليا تعاني بشدة من تفشي الفيروس سريع العدوى على مستوى العالم بعد أن بلغ عدد حالات الإصابة بالعدوى فيها نحو 5.4 مليون إلى جانب أكثر من 170 ألف حالة وفاة.
 
ومن المقرر إقامة بطولة أمريكا المفتوحة دون جمهور وخلف أبواب مغلقة في ملاعب فلاشينج ميدوز بنيويورك ما بين 31 أغسطس آب الجاري و13 سبتمبر أيلول المقبل بينما يشكل غياب هاليب صدمة أخرى للمنظمين والجمهور في ظل غياب مجموعة من اللاعبين البارزين.
 
فقد قرر الإسباني رفائيل نادال المصنف الثاني عالميا وحامل اللقب عدم المشاركة في البطولة كما سيغيب النجم السويسري روجر فيدرر الفائز بلقب البطولة خمس مرات بعد أن أعلن عدم المشاركة في أي بطولة حتى نهاية العام للتعافي بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة.
 
وقال الياباني كي نيشيكوري المصنف الرابع عالميا سابقا يوم الأحد إنه أصيب بفيروس كورونا وانسحب اثر ذلك من بطولة وسترن آند ساذرن التي ستقام مباشرة قبل أمريكا المفتوحة في نيويورك أيضا.
Reuters
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