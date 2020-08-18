توخيل: مبابي ربما يشارك أساسيا أمام لايبزيج يوم الثلاثاء

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قال توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان بطل فرنسا يوم الاثنين إن المهاجم كيليان مبابي ربما يشارك أساسيا في مباراة الفريق في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام رازن بال شبورت لايبزيج الألماني يوم الثلاثاء.

لاعب باريس سان جيرمان المهاجم كيليان مبابي خلال تدريب لفريقه في لشبونة يوم 11 أغسطس آب 2020. صورة لرويترز من ممثل عن وكالات الأنباء.

وشارك مبابي بديلا لأحد زملائه في أخر نصف ساعة في مباراة دور الثمانية أمام أتلانتا الإيطالي وهيأ هدف الفوز وقال المدرب الألماني إن مبابي الفائز بكأس العالم مع منتخب فرنسا لم يشعر بأي تأثير لإصابته في الكاحل.

وقال توخيل ”نعم لعب لمدة 30 دقيقة في مواجهة أتلانتا ولم يواجه أي مشكلة في الكاحل.. بعد المباراة أتيحت له ستة أيام للتعافي“.

وأضاف ”لذا فإنه سيتدرب وإن لم يكن هناك مانع من مشاركته أساسيا فإننا سنفكر في إشراكه لمدة 90 دقيقة“.

وأردف المدرب الألماني قائلا ”سنقرر إن كنا سنشركه من البداية أم بديلا بعد ذلك“.

وغيرت مشاركة مبابي (21 عاما) الموازين أمام أتلانتا ليقلب بطل فرنسا تأخره إلى فوز ويحجز مكانه في المربع الذهبي.

وأضاف مبابي عنصري السرعة والإبداع في الجانب الأيسر بعد أن تكفل نيمار بمسؤولية معظم هجمات الفريق الفرنسي.

وقال توخيل إن نيمار أظهر بعض المهارات والقدرات المتميزة التي ربما تبدو جديدة بالنسبة للبعض.

وقال توخيل ”منذ وصولي كان دوما قائدا. قائد مختلف عما يعرفه الجميع لكن بفضل مهاراته وقدراته وثقته بالنفس وشجاعته على أرض الملعب ورغبته في تحقيق الفوز. يحب المنافسة وهذه من أهم عناصر القيادة.

”كما أننا شكلنا مجموعة من اللاعبين مثل أندير هيريرا وبابلو سارابيا وكيلور نافاس إلى جانب لاعبين آخرين. هؤلاء يعرفون جيدا كيفية التعايش سويا وشكلوا بيئة جماعية. ربما يكون هذا هو سبب ظهور نيمار في مستوى مختلف“.

ولم يسبق لسان جيرمان صاحب الانفاق الكبير الوصول لهذه المرحلة من البطولة.

وقال المدرب توخيل أيضا ”نحن نعيش اللحظة الحالية ونحن نستحق التواجد هنا بعد رحلة استثنائية وموسم استثنائي“.

ومضى قائلا ”وإذا كنا وصلنا إلى هذه المرحلة فإن ذلك يعود إلى ما قمنا به من عمل طوال عدة أشهر على أعلى مستوى. نحن جاهزون ومتحمسون لكننا لا نفكر في الجانب التاريخي لأننا وصلنا لقبل النهائي ونحن هنا من أجل الفوز“.