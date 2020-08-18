"حفلة أهداف" في دقائق.. إنتر يكتسح ويبلغ نهائي "يوروبا ليغ"

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بلغ إنتر ميلانو الإيطالي نهائي بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم، بعد فوزه الساحق على شاختار دونيتسك الأوكراني بخماسية نظيفة، الاثنين، في دوسلدورف في الدور نصف النهائي.

وسجل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (19 و74)، ودانيلو دامبروزيو (64)، والبلجيكي روميلو لوكاكو (78 و84) الأهداف.

ويلتقي إنتر ميلانو في النهائي المقرر الجمعة المقبل، في كولن، مع إشبيلية الإسباني، الذي تغلب على مانشستر يونايتد الإنجليزي 2-1 الأحد.

وافتتح إنتر ميلانو التسجيل إثر خطأ لحارس شاختار المخضرم أندري بياتوف (36 عاما) في تشتيت احدى الكرات فوصلت بين أقدام نيكولو باريلا فسار بها على الجهة اليسرى متخطيا مدافعا من شاختار ومررها عرضية متقنة داخل المنطقة، تطاول لها مارتينيز برأسه داخل الشباك (19).

وأهدر شاختار عدة فرص دفع ثمنها غاليا لأن إنتر أضاف الهدف الثاني من ركلة ركنية وكرة رأسية لدامبروزيو سددها بعيدا عن متناول الحارس (د.64).

وأطلق مارتينيز رصاصة الرحمة على الفريق الأوكراني، عندما وصلته الكرة من لوكاكو على مشارف المنطقة فسددها زاحفة في الزاوية اليمنى مانحا التقدم بثلاثية نظيفة لفريقه (د.74).

وسرعان ما أضاف لوكاكو الهدف الرابع بعد تلقيه كرة متقنة من مارتينيز داخل المنطقة ليسددها بيسراه زاحفة داخل الشباك.

واختتم لوكاكو مهرجان الأهداف عندما سار بالكرة وسط مراقبة من أحد مدافعي شاختار قبل أن يسدد بين ساقي الحارس الأوكراني (د.84).

ويسعى إنتر ميلانو إلى إحراز لقب هذه المسابقة للمرة الاولى منذ عام 1998 عندما تغلب على مواطنه لاتسيو بثلاثية نظيفة. كما أنه بلغ نهائي إحدى المسابقات القارية للمرة الأولى منذ عام 2010 عندما توج بدوري أبطال أوروبا ليضيفها إلى اللقبين المحليين (الدوري والكأس) في ثلاثية نادرة بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ولم يحرز إنتر ميلانو أي لقب محلي أو أوروبي منذ موسم 2011-2012 عندما توج بكأس إيطاليا.