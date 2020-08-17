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بطولة "فيبا" لتحدي المهارات الفنية لكرة السلة: آنسات لبنان دون 17 سنة في المجموعة الثالثة

17
AUGUST
2020
منتخب لبنان للاناث تحت ال17 سنة مع الجهزين الاداري والفني
منتخب لبنان للاناث تحت ال17 سنة مع الجهزين الاداري والفني
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يبدا منتخب لبنان بكرة السلة للاناث دون 17 سنة مشواره في المرحلة الثانية من بطولة العالم "غلوبال سكيلز تشالنج" في تحدي المهارات الفنية (تمرير، اختراق السلة، مراوغة وتسديد عن مسافة الرمية الحرة ومسافة 3 نقاط) في سباق مع الزمن التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، اعتبارا من الثلثاء 18 آب الجاري، عندما يتحدى في الدور الاول من تصفيات المجموعة الثالثة التي ستقام على ملعب "مجمع نهاد نوفل للرياضة والمسرح" منتخب ايطاليا، الساعة 11:00، ثم منتخب بورتوريكو الساعة 11:30، على ان يختتم مواجهاته في الدور الاول بتحدي منتخب لوكسمبورغ، الاربعاء 19 منه، الساعة 11:00

وضمت تصفيات الدور الاول 16 فريقا توزعت على اربع مجموعات، ضمت المجموعة الاولى ليتوانيا، غواتيمالا، مالي وتايلاند، والمجموعة الثانية اسبانيا، استراليا، مصر وانتيغا وباربودا (اميركا الشمالية)، المجموعة الثالثة ايطاليا، بورتوريكو، اللوكسمبورغ ولبنان، والمجموعة الرابعة رومانيا، الصين، بولندا والكاميرون. على ان يتأهل الى الدور ربع النهائي الحاسم بخروج المغلوب، المقرر الجمعة 21 آب الفريقان صاحبي المركزين الاول والثاني من كل مجموعة، فيلعب اول المجموعة الاولى مع ثاني المجموعة الثانية، واول المجموعة الثالثة مع ثاني المجموعة الرابعة، واول المجموعة الرابعة مع ثاني المجموعة الثالثة، واول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الاولى. على ان يتأهل الى الدور نصف النهائي الفرق الاربعة الفائزة، فيلعب الفريقان الخاسران في الدور نصف النهائي على المركزين الثالث والرابع، والفريقان الفائزان على المركزين الاول والثاني
وكان منتخب السيدات، الذي ضم كل من اللاعبات قمر منصور، ياسمينا ابو سمرا، انجلينا ماريا بادو، ناي بو ضرغم، كارين حطيط، مريم جمعة، جويا الفغالي ونور تقي قدم اداء مميزا باشراف المدرب الوطني زياد الناطور ومساعدته رنا بظاظو، ومتابعة من رئيس لجنة المنتخبات الوطنية غازي بستاني وزميله في اللجنة رئيس البعثة مارون جبرايل، حل في المركز الاول في التصفيات التي نظمها الاتحاد الاسيوي وحقق العلامة الكاملة في المرحلة الاولى من التحدي، مسجلا اربعة انتصارات من اربع مواجهات في تصفيات المجموعة الاولى متفوقا على منتخبات تايلاند، منغوليا، غوام وتاهيتي، قبل ان يفوز في النهائي على منتخب سنغافورة ويتاهل الى "غلوبال سكيلز تشالنج"."
ويتولى الاشراف التحكيمي على تحديات المنتخب اللبناني الحكم الدولي مروان ايغو.

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