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مانشستر سيتي يتأهب لـ"مشروع ميسي" بعد كارثة لشبونة

17
AUGUST
2020
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فجرت صحيفة "ميرور" البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفها عن مشروع كبير من مانشستر سيتي الإنجليزي، للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
 
وبعد خسارة برشلونة "المذلة" بدوري أبطال أوروبا، أمام بايرن ميونيخ الألماني وبنتيجة تاريخية قوامها 8 أهداف لهدفين، كثر الحديث عن حيان وقت الرحيل للنجم الأرجنتيني، الذي خرج بطريقة صادمة من دوري الأبطال في المواسم الثلاث الأخيرة.
 
وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، يوم الأحد، إن مانشستر سيتي ، هو مقدمة الفرق، للتعاقد مع النجم الأرجنتيني هذا الصيف، مستغلة التخبط الإداري في برشلونة الذي قد يدفع ميسي للرحيل.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن "السيتيزينس" مستعدون لدقع "أي مبلغ كان"، للتعاقد مع ميسي، وهم الفريق الأقرب للتعاقد معه، في حال قرر الانتقال.
 
ويبقى القرار الأخير بيد إدارة برشلونة، التي قد تقرر بيع ميسي للحصول على مبلغ ضخم، يساعدهم في عملية "إعادة بناء" الفريق من جديد.
 
ومن المتوقع أن يشهد "النادي الكتالوني" تغييرات كثيرة، إدارية وتدريبية وفنية، لإعادة بناء الفريق بعد الهزيمة التاريخية مساء الجمعة.
 
ويذكر أن مانشستر سيتي كذلك خرج من دوري أبطال أوروبا، بطريقة مفاجئة، على يد ليون الفرنسي، في دور ربع النهائي مساء السبت.
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