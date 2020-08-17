بيراميدز يفشل في انتزاع المركز الثاني ببطولة مصر

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فشل بيراميدز في انتزاع المركز الثاني من الزمالك بفارق الأهداف بسقوطه في فخ التعادل مع طلائع الجيش 2-2 في ملعب الدفاع الجوي في افتتاح الجولة العشرين من الدوري المصري.

وتقدم طلائع الجيش عن طريق ناصر منسي لاعب بيراميدز السابق في الدقيقة الأولى من زمن المباراة وتحديدا في الثانية 46، وهو ثاني أسرع هدف هذا الموسم بعد هدف محمد بسيوني لاعب إنبي في مرمى الزمالك في الثانية 20.

وأضاف أحمد سامي الهدف الثاني (30 من ركلة جزاء) احتسبها حكم المباراة محمد معروف عقب العودة لتقنية الفيديو.

وسجل لبيراميدز محمد الجباس "دودو" ( 72 ) وعادل النتيجة التونسي عمر العيوني (82 ).

ولعب طلائع الجيش بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 52، عقب طرد لاعبه مهند لاشين لحصوله على الإنذار الثاني، فاستغل بيراميدز النقص العددي في صفوفه ليسجل له محمد الجباس "دودو" (72) ثم التونسي عمر العيوني (82 ).

بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 36 نقطة استقر بها في المركز الثالث، فيما رفع طلائع الجيش رصيده إلى 18 نقطة ارتقى بهم للمركز الرابع عشر.