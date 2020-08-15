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ربح فريق بايرن ميونخ ٨-٢ ضد فريق برشلونة في الربع النهائي لدوري ابطال أوروبا، وقد سجل كوتينيو الهدف الثامن لصالح بايرن، وهي المرة الأولى التي يتلقى فيها برشلونة ثمانية أهداف منذ عام ١٩٤٦، ما شكل أسوأ مباراة في تاريخ النادي.

وتجدر الإشارة إلى أن كوتينيو هو مُعار من برشلونة إلى بايرن ميونيخ، سجل هدفين في مرمى فريقه السابق/الحالي دون أن يحتفل.

وقد انتشرت احدى التغريدات التي كانت قد توقعت فوز الفريق الرابح بنتيجة ٨ اهداف قبل المباراة بأيام عدة في تاريخ ١٠ آب الجاري " صورة من المستقبل لاحتفال كوتينهو بالهدف الثامن في مرمى برشلونه" مع صورة لكوتينيو.