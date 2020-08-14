سيرينا تهزم شقيقتها الكبرى فينوس وتبلغ دور الثمانية في بطولة بالولايات المتحدة

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عدلت سيرينا وليامز تأخرها لانتصار على شقيقتها الكبرى فينوس بنتيجة 3-6 و6-3 و6-4 يوم الخميس في أحدث مواجهة بين الأختين في ملاعب التنس لتبلغ دور الثمانية في النسخة الأولى لبطولة اللاعبات الأوليات في كنتاكي بالولايات المتحدة.

وكانت سيرينا نجت من مشكلة في الدور الأول من البطولة بعد أن كانت على بعد خمس نقاط من الخسارة أمام برناردا بيرا المصنفة 60 عالميا لكنها سددت بعض الضربات القوية في توقيتات حاسمة في المجموعة الفاصلة يوم الخميس لتفوز وتحقق انتصارا مثيرا.

وبهذا الفوز عززت سيرينا سجل المواجهات المباشرة مع شقيقتها إلى 19 انتصارا مقابل 12 هزيمة.

وستتقابل سيرينا المصنفة الأولى في الدور التالي مع الفائزة من مواجهة الكندية ليلا فرنانديز الصاعدة من التصفيات والأمريكية المشاركة ببطاقة دعوة شيلبي روجرز في البطولة الدولية التابعة لاتحاد اللاعبات المحترفات.