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كريستيانو رونالدو الى برشلونة؟

14
AUGUST
2020
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أشار اكثر من تقرير صحفي اسباني الى أن خورخي مينديز وكيل أعمال نجم فريق يوفنتوس كريستيانو رونالدو، قد عرض خدمات موكله إلى ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبرشلونة.
 
وتأتي هذه المعلومات التي أكدها برنامج "الشيرينغيتو" الاسباني الشهير، بعد أيام قليلة على خروج فريق "السيدة العجوز" من دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي منذ انضمام رونالدو.
 
رونالدو الفائز بلقب دوري الأبطال اربعة مرات مع ريال مدريد، سعى منذ اللحظة الأولى على انتقاله الى يوفنتوس بالفوز باللقب الأوروبي وهو قدم كل ما يمكن في الموسمين الماضيين دون التمكن من ذلك.
 
لا شك أن جماهير ريال مدريد تحلم باستعادة اسطورة الفريق، ولكن يبدو أن النادي الإسباني لا يفكّر بهذا الخيار في الوقت الحالي مع التأكيد على عدم اجراء اي تعاقد هذا الصيف بسبب الوضع الاقتصادي.
 
يبقى كل من سان جرمان وبرشلونة، فلا شك أن الأول في حال اتيحت له الفرصة سيقوم بكل شيء من أجل ضم رونالدو لترسانته الهجومية، في وقت تبقى علامات الاستفهام حول قدرة برشلونة بضم البرتغالي للعب الى جانب ليونيل ميسي.
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