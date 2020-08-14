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بيرلو يحسم مصير رونالدو "في 6 ساعات"

14
AUGUST
2020
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كشفت تقارير صحفية أن أندريا بيرلو المدير الفني الجديد ليوفنتوس بطل الدوري الإيطالي، يضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن خططه مع الفريق في الفترة المقبلة، بعكس ما كان متوقعا.
 
وقال موقع "فوتبول إيطاليا" المتخصص في كرة القدم الإيطالية، إن بيرلو أجرى اجتماعا استمر 6 ساعات، الخميس، مع رئيس النادي أندريا أنيلي ونائبه بافل ندفد والمدير الرياضي فابيو باراتيشي، بشأن خطط الفريق المستقبلية.
 
وأكد الموقع أن الرباعي اتفق على دعم خطة الإبقاء على رونالدو (35 عاما)، رغم كل ما أشيع عن احتمال رحيله عن "السيدة العجوز".
 
وكانت تقارير سابقة تحدثت عن أن رونالدو يفكر بقوة في مغادرة الدوري الإيطالي بعد تجربة استمرت موسمين، والانتقال إلى باريس سان جرمان الفرنسي، فيما وصف بـ"انقلاب" شبيه بما حدث قبل عامين في ريال مدريد الإسباني.
 
وكشفت التقارير أن المهاجم الفذ "أصيب بالإحباط" بعد خروج فريقه من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا قبل أيام على يد أولمبيك ليون الفرنسي، ويفكر في خوض تحد جديد، قد يكون الأخير في مسيرته، لا سيما أنها المرة الثانية التي يغادر فيها الفريق البطولة المفضلة لنجمه الأول، بعد الأولى العام الماضي على يد أياكس أمستردام الهولندي.
 
وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس في 2022، وعندما سئل أنيلي مؤخرا عن مستقبل هدافه قال إن رونالدو "سيبقى معنا. أنا متأكد أنه سيلعب مع يوفنتوس الموسم المقبل أيضا. إنه أحد أعمدة هذا الفريق".
 
ومن جهة أخرى، أوضح التقرير أن يوفنتوس يستعد للتخلي عن نجمه باولو ديبالا من أجل استعادة لاعبه السابق بول بوغبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.
 
ونقل "فوتبول إيطاليا" عن صحيفة "توتوسبورت" الرياضية الإيطالية، أنه من الممكن أن تعرض إدارة يوفنتوس صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد لاستعادة بوغبا مع رحيل ديبالا إلى "أولد ترافورد" هذا الصيف.
 
وكان ديبالا، المتوج مؤخرا بلقب أفضل لاعب في الدوري الإيطالي، أكد في وقت سابق رفضه الانتقال إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة توتنهام هوتسبير، ومن غير المرجح أن يغير رأيه من أجل مانشستر يونايتد.
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