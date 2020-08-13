سلة: منتخبا الذكور والاناث دون 17 سنة خاضا تحدي آسيا للمهارات الفنية

A + A -

اقيمت مباريات التحدي لمنتخبي الذكور والاناث دون 17 سنة التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة السلة والمؤهلة الى بطولة العالم، في مجمع "نهاد نوفل للرياضة والمسرح" بحضور رئيس لجنة المنتخبات الوطنية غازي بستاني ورئيس البعثة وعضو اللجنة مارون جبرايل، وعدد من اهالي اللاعبين واللاعبات ومحبي اللعبة.

وفي التفاصيل، خاض منتخب الذكور، الذي ضم كل من اللاعبين كارل قزح، حسن زكريا، بيتر دكرمامجيان، رودي الحج موسى، ستيفن فرح، عبد الرحمن صباغ وجيو ابو سليمان باشراف المدربين الوطنيين مروان خليل وباتريك سابا، اربعة تحديات في المهارات الفنية (تمرير، اختراق السلة، مراوغة وتسديد عن مسافة الرمية الحرة ومسافة 3 نقاط) في سباق مع الزمن في مواجهة منتخبات المجموعة الثانية التي ضمت غوام، فيجي، تايلاند وسنغافورة.

كما خاض منتخب السيدات الذي ضم كل من اللاعبات قمر منصور، ياسمينا ابو سمرا، انجلينا ماريا بادو، ناي بو ضرغم، كارين حطيط، مريم جمعة، جويا الفغالي ونور تقي التحدي نفسه امام منتخبات المجموعة الاولى التي ضمت تاهيتي، منغوليا، غوام وتايلاند باشراف المدرب الوطني زياد الناطور ومساعدته رنا بظاظو.

ومن المقرر ان تصدر النتائج الكاملة الجمعة على ان يتأهل الفريقان صاحبي المركزين الاول والثاني من كل مجموعة الى الدور الثاني. فيلعب الاول من المجموعة الاولى مع الثاني من المجموعة الثانية، والثاني من المجموعة الاولى مع الاول من المجموعة الثانية. والفريقان الفائزان يتأهلان الى بطولة العالم في تحدي المهارات الفنية.