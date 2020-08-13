living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس بلنسية: ضغوط مالية وراء بيع كوكولين وباريخو إلى فياريال

13
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال أنيل مورثي رئيس بلنسية يوم الأربعاء إن النادي اضطر إلى بيع ثنائي الوسط فرنسيس كوكولين وداني باريخو إلى فياريال منافسه في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بسبب ضغوط مالية متزايدة جراء جائحة فيروس كورونا.
 
وتجددت الانتقادات لرئيس النادي وأيضا لمالكه الملياردير بيتر ليم بعد بيع اثنين من اللاعبين البارزين في الفريق مقابل 11 مليون يورو (13 مليون دولار) وفقا لتقارير إعلامية.
 
وقرر مشجعون الاحتجاج خارج ملعب ميستايا في وقت لاحق يوم الأربعاء.
 
لكن مورثي دافع عن القرار في مقابلة مع صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية قائلا إن النادي لم يكن أمامه أي خيار لتقليص النفقات بسبب الخسائر الناجمة عن الوباء.
 
وأضاف ”نمر بموسم في غاية التعقيد بسبب وباء كوفيد-19 لذا يجب أن نتحلى بالمسؤولية ونعمل على خفض التكلفة.
 
”ما الفائدة من قيادة أي ناد مفلس؟
”إذا ساءت الأمور في الجوانب المالية بسبب كوفيد-19 فان جميع الأندية ستكون في مأزق. علينا أن نتحلى بالمسؤولية خلال إدارة الأزمة“.
 
وانضم كوكولين إلى بلنسية في 2018 مقابل 14 مليون يورو بعد عشر سنوات في أرسنال بينما أنهى القائد باريخو فترة من تسع سنوات مع النادي تضمنت الفوز بكأس الملك 2019 وهو أول لقب لبلنسية خلال 11 عاما.
 
وودع باريخو وهو يغالب دموعه عشاق النادي خلال مؤتمر صحفي عبر تطبيق زوم من منزله يوم الأربعاء.
 
وقال إن النادي أبلغه بالرحيل قبل أسبوع على نهاية الموسم.
واحتل بلنسية، الذي صعد لدوري الأبطال في آخر موسمين، المركز التاسع في الدوري الإسباني.
 
وقال باريخو ”أبلغوني بعدم رغبتهم في استمراري. لم يكن التوقيت أو الطريقة المناسبة لإبلاغي بهذا الأمر.
 
”حاولت البحث عن طريقة للبقاء لكني أخفقت. الآن سأنضم إلى فريق مستقر أبلغني الجميع بأشياء رائعة عنه“.
 
وأنهى فياريال الموسم في المركز الخامس وتأهل للدوري الأوروبي، وعين الشهر الماضي أوناي إيمري مدرب أرسنال السابق لقيادته في الموسم المقبل.
Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout