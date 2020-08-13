يونهاب: زيادة الحضور الجماهيري في الدوري الكوري إلى 25 في المئة

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قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء يوم الخميس إن أندية الدوري الكوري لكرة القدم ستستقبل المزيد من الجماهير في الملاعب بدءا من الجمعة بعد زيادة نسبة الحضور من عشرة إلى 25 بالمئة.

وانطلق الدوري الكوري في الثامن من مايو أيار بدون حضور الجماهير في ظل القيود لاحتواء انتشار فيروس كورونا قبل السماح بحضور عدد محدد بدءا من أول أغسطس آب.

وأكدت يونهاب أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر بزيادة الحضور إلى 30 بالمئة لكن رابطة الدوري ستسمح بحضور 25 بالمئة لضمان سلامة المشجعين.

وقال التقرير إن قيود الصحة والسلامة ستظل مطبقة مع وضع كمامات وضرورة التباعد الاجتماعي داخل الملعب مع حظر الغناء والصيحات العالية.

ويتصدر أولسان المسابقة برصيد 36 نقطة متقدما بنقطة واحدة على جيونبوك بعد 15 جولة.

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ظهور 56 حالة إصابة جديدة يوم الخميس من بينها 47 إصابة محلية.