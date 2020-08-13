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برشلونة يعلن ظهور كورونا بصفوف الفريق

13
AUGUST
2020
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أعلن نادي برشلونة، الأربعاء، أن نتائج الاختبارات أظهرت إصابة لاعب في صفوفه بفيروس كورونا المستجد لم يختلط بالفريق الذي سيتوجه إلى لشبونة لخوض مباراة ضد بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
 
وقال النادي الكاتالوني في بيان له "بعد اختبارات فيروس كورونا التي أجريت بعد ظهر الثلاثاء على مجموعة من 9 لاعبين من المقرر أن يبدأوا الموسم التحضيري اليوم، ظهر ان أحدهم إيجابيا بفيروس كوفيد-19".
 
وأكد برشلونة "لم يختلط اللاعب بأي من لاعبي الفريق الأول الذين من المقرر أن يسافروا إلى لشبونة الخميس للمشاركة في دوري أبطال أوروبا".
 
 ويلعب برشلونة في ربع النهائي ضد بايرن ميونيخ، يوم الجمعة، في لشبونة بعدما أدخل الاتحاد القاري للعبة (ويفا) تعديلا على نظام البطولة في نسختها الحالية، حيث تقام أدوارها النهائية في البرتغال خلف أبواب موصدة، وستكون مباريات ربع النهائي ونصف النهائي من مواجهة واحدة عوضا عن ذهاب وإياب، وذلك جراء تداعيات انتشار "كوفيد-19".
 
ولم يعلن برشلونة اسم لاعبه المصاب، مشيرا إلى أن "ليس لديه أعراض، وهو في صحة جيدة وتم حجره في منزله".
 
وأصبح لقب دوري أبطال أوروبا الفرصة الأخيرة بالنسبة لبرشلونة، بعدما فاز خصمه ريال مدريد بلقب الدوري المحلي، وودع منافسات كأس الملك من الدور ربع النهائي.
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