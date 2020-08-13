ليفربول سيحصل على مبلغ قياسي بعد فوزه بالدوري

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ذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن ليفربول سيحصل على مبلغ قياسي يصل إلى 228.45 مليون دولار، إثر فوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد موافقة 20 ناديا مشاركا في البطولة على تأجيل أي خصومات ناجمة عن جائحة "كوفيد-19".

وذكرت الصحيفة، الأربعاء، أن الأندية ستحصل على مستحقاتها كاملة عن الموسم الماضي، وسيتم خصم خسائر حقوق البث، التي تبلغ 430.49 مليون دولار، على مواسم مستقبلية.

وأضافت الصحيفة نقلا عن الموقع الاقتصادي المختص "سويس رامبل" قوله إنه إذا تم تطبيق الخصم، كانت قيمة ما سيحصل عليه ليفربول سينخفض بنحو 27 مليون دولار.

وكان موسم 2019-2020 هو الأول الذي يتم فيه تحديد إيرادات البث الدولي بناء على مركز كل فريق في جدول الترتيب في ختام الموسم، بدلا من تقسيمها بالتساوي فيما بينها.

وذكرت الصحيفة أيضا أن أندية دوري الأضواء وافقت على دفع مبالغ للتضامن مع أندية كرة القدم الإنجليزية للمحترفين.