السيدة العجوز تفسخ عقد ماتويدي قبل عام من نهايته

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وجاء في بيان النادي الشمالي "بعد ثلاثة أعوام وخمسة ألقاب...بليز ماتويتي ويوفنتوس يودعان بعضهما بعد الاتفاق المشترك على إنهاء عقد اللاعب" الذي كان يمتد حتى العام 2021.

وصل اللاعب المتوج بكأس العالم مع منتخب بلاده عام 2018 في روسيا إلى يوفنتوس قادما من باريس سان جرمان في العام 2017 وحقق خلال تلك الفترة لقب الدوري ثلاث مرات، الكأس والكأس السوبر.

خاض ماتويدي (33 عاما) 133 مباراة مع نادي "السيدة العجوز" في جميع المسابقات بينها 88 في الدوري الإيطالي.

وأشارت تقارير صحافية عدة الى أن وجهته المقبلة ستكون إنتر ميامي الذي ينافس في الدوري الأميركي والمملوك من نجم الكرة الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام، وذلك قبل عام من كأس أوروبا التي أرجئت من العام الحالي الى 2021 بسبب فيروس كورونا المستجد.