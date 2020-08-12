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سلة: لبنان في تحدي آسيا لمنتخبي الذكور والاناث دون 17 سنة

12
AUGUST
2020
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يشارك منتخبا لبنان لكرة السلة دون 17 سنة لفئتي الذكور والاناث في التحدي الذي ينظمه الاتحاد الآسيوي لكرة السلة الذي ينطلق اعتبارا من الخميس 13 آب الجاري  بمشاركة 20 منتخبا (10 منتخبات للذكور و10 منتخبات للاناث). 
 
وكانت تحضيرات منتخب الاناث شارفت على نهايتها بعد الاختبارات التي خضع لها عدد من اللاعبات باشراف المدير الفني المدرب الوطني زياد الناطور ومعاونة المدربة رنا بظاظو وكريستينا بادو، حيث تم اختيار خمس لاعبات لتمثيل بلدهن.
 
كما يشرف على اختبارات وتحضيرات منتخب الذكور المدربان الوطنيان باتريك سابا ومروان خليل. وسيلعب منتخب الذكور في المجموعة الثانية الى جانب منتخبات غوام، تايلاندا، سنغافورة وفيجي يومي الخميس 13 آب الجاري والجمعة 14 منه. ويبدأ فريق الذكور التحدي اعتبارا من الساعة 12 حتى الساعة 14.30
 
وسيقام التحدي لمنتخبات الاناث الخميس 13 منه على ملعب "مجمّع نهاد نوفل للرياضة والمسرح" .وسيلعب لبنان في المجموعة الاولى الى جانب منتخبات تايلاندا، غوام، منغوليا وتاهيتي، على ان يواجه في دور التصفيات من التحدي منتخبات تاهيتي اعتبارا من الساعة 14:30، ثم منغوليا الساعة 15:00، وغوام الساعة 15:30، ويختتم دور التصفيات بمواجهة تايلاندا الساعة   16:00
 
ويتضمن التحدي مهارات فنية (تمرير، مراوغة، تسديد عن بعد وعن المسافتين المتوسطة والبعيدة واختراق السلة) في تحد مع الوقت وتعتبر فائزة اللاعبة التي تسلك المسار المحدد بنجاح وتسجل أعلى نقاط باقل وقت.
 
ويتأهل الى الدور النهائي المنتخب الذي يحل في احد المركزين الاول او الثاني في مجموعته والمقرر الساعة 13:00 من يوم السبت 15 آبالجاري  .كما يتأهل الفائز باللقب الآسيوي الى التحدي الدولي الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا".
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