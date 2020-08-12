living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نونو فخور بولفرهامبتون ويدافع عن خيمنيز رغم إهدار ركلة جزاء

12
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كد نونو إسبيريتو سانتو مدرب ولفرهامبتون واندرارز أنه فخور بلاعبي فريقه رغم الخسارة 1-صفر أمام أشبيلية في دور الثمانية للدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الثلاثاء ورفض إلقاء اللوم على راؤول خيمنيز بعدما أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول.
 
وقدم ولفرهامبتون أداء قويا وتحلى بالثقة أمام أشبيلية، الفائز بلقب الدوري الأوروبي ثلاث مرات بين 2014 و2016، رغم أن فريق المدرب نونو كان يخوض مباراته 59 خلال هذا الموسم.
 
ورغم ذلك سجل لوكاس أوكامبوس هدف الفوز للفريق الإسباني قرب النهاية لينتهي موسم ولفرهامبتون بعد 383 يوما من بدايته.
 
وقال نونو ”كما قلت في مرات عديدة، كان المشوار طويلا. كنا نريد الذهاب إلى أبعد مدى ممكن. كنا قريبين“.
 
وأضاف ”يشعر الجميع بالإحباط لكن لا يجب تجاهل مجهود اللاعبين. لقد عملنا بجدية على مدار 14 شهرا، في الدوري الأوروبي والدوري الإنجليزي الممتاز، وحققنا أشياء إيجابية“.
 
وتابع ”لا يمكن للإحباط أن ينسينا الأشياء الجيدة التي فعلناها“.
 
وحصل ولفرهامبتون، الذي احتل المركز السابع في الدوري الإنجليزي وفشل في التأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل، على فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل لكن المكسيكي خيمنيز، المتخصص في التسجيل، أهدر ركلة جزاء أنقذها الحارس بونو.
 
وأضاف نونو ”راؤول لاعب مذهل وفعل الكثير من الأشياء الرائعة للفريق. إنه يعمل ويسجل ويملك الموهبة وهو رائع“.
 
وبلغ أشبيلية الدور قبل النهائي وسيلعب مع فريق إنجليزي آخر هو مانشستر يونايتد في كولونيا يوم الأحد المقبل.
 
وقال يولن لوبتيجي مدرب أشبيلية ”أعتقد أننا نستحق الفوز. أهم عنصر هو التحلي بالهدوء والانتظار حتى اللحظة المناسبة“.
 
وأضاف ”سنلعب أمام مانشستر يونايتد في المباراة المقبلة. إنه أكبر ناد في العالم لكننا سنستعد لمواجهته“.
 
وسيلعب إنتر ميلان مع شاختار دوينتسك، الذي سحق بازل 4-1 يوم الثلاثاء، في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي يوم الاثنين المقبل.
Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout