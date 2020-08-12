قصة تعاقد ليفربول مع تسيميكاس.. اختبر أخلاقه قبل التوقيع

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كشفت مصادر من داخل نادي ليفربول، عن قصة تعاقد بطل إنجلترا مع المدافع اليوناني كوستاس تسيميكاس، قادما من أولمبياكوس اليوناني.

وقالت صحيفة "ليفربول إيكو" إن اسم تسيميكاس ليس معروفا لأغلب مشجعي "الريدز" قبل التوقيع، ولكنه كان متداولا بكثرة داخل أروقة النادي في الأعوام الثلاثة الماضية.

والتفت كشافو ليفربول للمدافع اليوناني، خلال مراقبتهم للاعب آخر، وهو الإسباني بيدرو شيريفيا، الذي كان معارا من ليفربول لنادي فيليم الهولندي، وكان في نفس الفريق مع تسيميكاس.

وخلال تألقه مع فيليم الهولندي، انتبه الكشافين للظهير الأيسر اليوناني تسيميكاس، الذي لفت أنظارهم خلال مباريات فيليم الهولندي، قبل أن يعود لناديه أولمبياكوس مع انتهاء الإعارة.

وفي أغسطس 2018، راقب كشافي ليفربول تسيميكاس مرة أخرى، خلال لقاء أولمبياكوس مع بيرنلي في بطولة يوروبا ليغ، حيث أظهر سرعة وقوة خلال اللقاء.

ووفقا للموقع، تألق الظهير اليوناني خصوصا باحتواء الجناح الإنجليزي آرون لينون الذي كان يلعب بصفوف بيرنلي، مما اضطر مدرب الفريق الإنجليزي لاستبدال لينون في المباراة المصيرية.

وبعد تلك المباراة، بدأ فريق الكشافين في ليفربول بمراقبة أخلاقيات اللاعب اليوناني، وتحكمه بأعصابه، وتعامله مع زملائه اللاعبين.

ومع التأكد من جميع النقاط الإيجابية، بدأت إدارة ليفربول بالتحرك للتعاقد مع اللاعب، خاصة بعد أن لفت أنظار أندية أخرى خلال دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مع فريقه أولمبياكوس.

ويتوقع أن يكون تسيميكاس بديلا للظهير الأسكتلندي أندي روبرتسون في الجهة اليسار، خلال الموسم المقبل، الذي ينافس فيه ليفربول على عدة جهات.