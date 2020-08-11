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اتصالات وبرقيات التعزية الدولية والقارية والعربية تنهال على رئيس اتحاد كرة السلة أكرم حلبي

11
AUGUST
2020
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واصل النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي تلقي الاتصالات والبرقيات من فاعليات دولية وآسيوية وعربية معنية باللعبة والتي تطمئن عن عائلة كرة السلة اللبنانية بعد حادث الانفجار الكبير الذي شهده مرفأ بيروت وما ألحق من خسائر بشرية ومادية جسيمة وتعزيه بضحايا الانفجار وتتمنى لعائلة كرة السلة اللبنانية الصحة والعافية في هذه الظروف التي يمر بها لبنان .وعلى رأس المتصلين والذي ارسلوا برقيات امين عام الاتحاد الدولي ال"فيبا" اندرياس زاغليس ورئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سعود بين علي ال ثاني و رئيس الاتحاد العربي اللواء اسماعيل قرقاوي ومن رؤساء وامناء عامين اتحادات وطنية من السعودية وقطر والكويت وسوريا ومن المحاضر اليوناني انطونيوس مانوس الذي أشرف على محاضرات تحكيم في لبنان في بداية الألفية الثالثة.

وفي سياق متّصل ، شكر حلبي كل من اتصل به وأبرق اليه معزياً ومعتبراً ان عائلة كرة السلة اللبنانية تثمّن روح التضامن الدولي والقاري والعربي مع الاتحاد اللبناني عامة والشعب اللبناني خاصة في هذه الظروف التي يمر بها لبنان بعد الكارثة التي حلّت ببيروت.


وسبق للاتحاد اللبناني لكرة السلة ان اطمأن على عائلة كرة السلة من اداريين وحكام ولاعبين واطباء ومعالجين فيزيائيين غداة الانفجار.

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