رمية كوزما الثلاثية في الثانية الأخيرة تهدي ليكرز الفوز

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أحرز كايل كوزما رمية ثلاثية قبل 0.4 ثانية من النهاية ليقود لوس أنجليس ليكرز للفوز 124-121 على دنفر ناجتس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بالقرب من أورلاندو مساء الاثنين.

وسجل ليبرون جيمس 29 نقطة ومرر 12 كرة حاسمة، وأضاف أنطوني ديفيز 27 نقطة فيما أحرز كوزما 25 نقطة ليوقف ليكرز سلسلة من ثلاث هزائم متتالية ويخرج بالانتصار.

وهذا الفوز رقم 52 لفريق ليكرز مقابل 18 هزيمة خلال الموسم.

وتصدر بي.جيه دوزير قائمة مسجلي النقاط في ناجتس برصيد 18 نقطة لكن الفريق خسر للمرة 25 هذا الموسم مقابل 46 فوزا.

وابتعد الفارق بين ناجتس، الذي أراح أغلب لاعبيه الأساسيين في الربع الرابع، ولوس أنجليس كليبرز صاحب المركز الثاني في القسم الغربي قبل خوض آخر جولتين. ويلتقي الفريقان مساء الأربعاء.