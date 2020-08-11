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ألمانيا تحظر حضور الجماهير للمباريات حتى نهاية أكتوبر على الأقل

11
AUGUST
2020
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قالت السلطات يوم الاثنين إن ألمانيا وافقت على تمديد حظر حضور الجماهير لمباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم حتى نهاية أكتوبر تشرين الأول المقبل على الأقل بسبب جائحة كوفيد-19.
 
وتم استئناف الدوري الألماني منتصف مايو ايار الماضي عقب توقف دام أكثر من شهرين لتصبح أول بطولة محلية أوروبية كبرى تستأنف نشاطها وسط قواعد صارمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.
 
وكانت رابطة الدوري الألماني تأمل في أن توافق السلطات المحلية على مقترح محدث يسمح للجماهير بالعودة للملاعب مرة أخرى وفقا لشروط محددة.
 
وقالت وزارة الصحة في ولاية برلين إن وزراء الصحة في الحكومة الاتحادية و16 حكومة محلية رفضوا المقترح، في إشارة إلى ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس.
 
وأضافت ”تركز السلطات الصحية المحلية حاليا بشكل كبير على تعقب المخالطين وبدء الدراسة والعائدين من الاجازات“.
 
ومع استمرار حظر الأحداث الكبرى الاخرى في ألمانيا حتى نهاية أكتوبر المقبل، اتفق الوزراء على أنه لا يمكن استثناء مباريات كرة القدم، وأن هذا القرار لن يتم إعادة النظر فيه قبل الخريف المقبل.
 
وقال ينس سبان وزير الصحة عبر حسابه على تويتر ”نحن بحاجة للبقاء متيقظين. في الوضع الحالي عودة الجماهير للمدرجات ستكون إشارة خاطئة“.
 
وحث المسؤولون الحكوميون في ألمانيا المواطنين مرارا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، لكن الارتفاع في عدد الإصابات الجديدة يشير إلى أن البعض أصبح أقل حرصا خلال شهور الصيف.
Reuters
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