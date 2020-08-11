living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لوكاكو يرهق دفاع ليفركوزن ويقود الإنتر لنصف نهائي يوروبا ليغ

11
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أحرز البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان هدفا وأتعب دفاع باير ليفركوزن ليقود فريقه إلى قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم بالفوز 2-1 على الفريق الألماني.
 
ووضع نيكولو باريلا الفريق الإيطالي في المقدمة بعد 15 دقيقة من البداية عندما تابع تسديدة من لوكاكو ليضع الكرة في المرمى.
 
وبعدها بست دقائق عزز لوكاكو النتيجة عندما أثبت قوته وتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وخلفه المدافع إدموند تابسوبا لكنه استدار بجسده ووضعها في الشباك.
 
وقلص جناح ليفركوزن كاي هافرتس، الذي يتردد أن تشيلسي الإنجليزي يسعى للتعاقد معه، الفارق للفريق الألماني لكن يرجع الفضل في بقاء الفريق الألماني في المباراة للحارس أوكاش هراديتسكي بتصديه لعدة فرص خطيرة.
 
واحتسب الحكم ركلتي جزاء للوكاكو بواقع ركلة في كل شوط لكن تقنية حكم الفيديو المساعد ألغى القرارين.
 
لكن ذلك لم يمنع إنتر من ضرب موعد في قبل النهائي مع الفائز من مواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني وبازل السويسري الثلاثاء.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout