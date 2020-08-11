لوكاكو يرهق دفاع ليفركوزن ويقود الإنتر لنصف نهائي يوروبا ليغ

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أحرز البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان هدفا وأتعب دفاع باير ليفركوزن ليقود فريقه إلى قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم بالفوز 2-1 على الفريق الألماني.

ووضع نيكولو باريلا الفريق الإيطالي في المقدمة بعد 15 دقيقة من البداية عندما تابع تسديدة من لوكاكو ليضع الكرة في المرمى.

وبعدها بست دقائق عزز لوكاكو النتيجة عندما أثبت قوته وتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وخلفه المدافع إدموند تابسوبا لكنه استدار بجسده ووضعها في الشباك.

وقلص جناح ليفركوزن كاي هافرتس، الذي يتردد أن تشيلسي الإنجليزي يسعى للتعاقد معه، الفارق للفريق الألماني لكن يرجع الفضل في بقاء الفريق الألماني في المباراة للحارس أوكاش هراديتسكي بتصديه لعدة فرص خطيرة.

واحتسب الحكم ركلتي جزاء للوكاكو بواقع ركلة في كل شوط لكن تقنية حكم الفيديو المساعد ألغى القرارين.

لكن ذلك لم يمنع إنتر من ضرب موعد في قبل النهائي مع الفائز من مواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني وبازل السويسري الثلاثاء.