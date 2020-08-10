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"عودة كوتينيو".. النجم البرازيلي يحدد وجهته الجديدة

10
AUGUST
2020
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بعد مشوارين غير موفقين في الدوريين الإسباني والألماني، يبدو أن النجم البرازيلي فيليب كوتينيو يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر بوابة أرسنال.
 
وكشفت صحيفة "سبورت" الرياضية الإسبانية أن كوتينيو (28 عاما) وافق بالفعل على الانضمام إلى "المدفعجية"، بعد انتهاء فترة إعارته إلى بايرن ميونيخ الألماني في الصيف الجاري.
 
ويسعى برشلونة الإسباني إلى بيع لاعبه بشكل نهائي، بعد أن فشل في التأقلم مع الفريق الكتالوني منذ انتقاله إليه قادما من ليفربول الإنجليزي في يناير 2018، مقابل مبلغ ضخم قدر بنحو 140 مليون يورو.
 
وقالت الصحيفة إن برشلونة وأرسنال يتفقان حاليا على المقابل المادي للصفقة، بعد موافقة اللاعب المبدئية على العودة إلى الـ"بريميرليغ" هذا الصيف.
 
ويعتقد أن أرسنال سيكون بوسعه تمويل الصفقة في حال نجح في بيع عدد من لاعبيه، من بينهم لاعب الوسط الواعد ماتيو غوندوزي، ولوكاس توريرا وسوكراتيس باباستاثوبولوس.
 
وبدأ كوتينيو مسيرته الاحترافية مع نادي فاسكو دا غاما البرازيلي، وعرف طريق القارة الأوروبية عام 2008 عبر إنتر ميلانو الإيطالي، قبل أن ينتقل منه إلى ليفربول عام 2013.
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