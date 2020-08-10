living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حتى الرئيس الأسبق مشغول بأزمة بيل: هذا ما سيحدث له

10
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يبدو أن أزمة الجناح الويلزي المخضرم غاريث بيل في ريال مدريد لا تشغل فقط الجهاز الفني والإدارة الحالية لبطل الدوري الإسباني، بل إن تداعياتها امتدت أيضا إلى الإدارات السابقة، ودفعتها إلى التعليق.
 
فقد قال الرئيس الأسبق للنادي رامون كالديرون، إن ريال مدريد ربما يعير بيل ويتحمل جزءا من راتبه، من أجل تخفيف حدة الخلافات مع اللاعب.
 
ونادرا ما شارك بيل (31 عاما) مع فريقه في مراحل حسم اللقب المحلي بعد استئناف مباريات البطولة، إثر توقفها بسبب الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا، ولم يكن وجوده بارزا خلال الاحتفال باللقب أيضا.
 
وقال مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، إن بيل طلب عدم السفر مع الفريق لخوض مباراة في دوري أبطال أوروبا في مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي الجمعة، لأنه "لم يكن يريد اللعب".
 
ويتقاضى بيل راتبا سنويا يقدر بنحو 17 مليون يورو، رغم أنه لا يشارك مع الفريق الملكي إلا قليلا.
 
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن كالديرون قوله: "أمر محزن للغاية. من المؤسف رؤية لاعب مثله في المدرجات. مهاراته ومواهبه لا تزال موجودة. لا يزال لاعبا جيدا يمكنه الأداء على مستوى كبير في صفوف أي فريق".
 
وأضاف الرئيس الأسبق للنادي الملكي: "أعتقد أنه سيتعين عليهم التوصل إلى حل لمشكلته من أجل صالح الطرفين. إن لم يكن يريد تخفيض راتبه، وهو أمر يمكن تفهمه، فعليهم البحث عن سبيل آخر".
 
وأردف كالديرون قائلا: "المدرب لا يعتمد عليه. وإذا كان زيدان سيستمر مع ريال، وهو أمر مؤكد حسب اعتقادي، فلا بد لبيل البحث عن مخرج. لن أندهش إذا أعير إلى فريق آخر وتحمل النادي جزءا من راتبه".
 
وقالت تقارير إعلامية إسبانية إن بيل كان على مشارف الانضمام إلى جيانغسو سونينغ الصيني في يوليو 2019، لكن ريال مدريد عرقل الصفقة في الساعة الأخيرة، لأنه لم يكن سيحصل على مقابل للانتقال.
 
وفي وقت سابق، استبعد جوناثان بارنيت وكيل أعمال بيل إمكانية إعارة اللاعب، عندما قال الشهر الماضي إن بيل الذي ينتهي عقده بعد عامين "لن يذهب إلى أي مكان".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout