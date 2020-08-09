الاتحاد الآسيوي للسباحة يُرشّح الكويتي حسين المسلّم لرئاسة " الدولي"

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أعلن الاتحاد الآسيوي للسباحة في مسقط(سلطنة عُمان) ترشيح الكويتي حسين المسلّم لرئاسة الاتحاد الدولي في الانتخابات المقررة في الخامس من حزيران المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

وأقفل باب الترشيحات الآسيوية لانتخابات الاتحاد الدولي الجمعة الفائت.

ويشغل المسلّم حاليا منصب النائب الاول لرئيس الاتحاد الدولي للسباحة، وهو أيضا مدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي وأمين عام اللجنة الأولمبية الكويتية.

ويتعيّن بحسب نظام الاتحاد الدولي للسباحة أن يحظى أي مرشح للرئاسة بدعم القارة التي ينتمي إليها.

وفضلاً عن ترشيح المسلّم للرئاسة، أعلن الاتحاد الآسيوي عن قائمة مرشحيه الآخرين لانتخابات الاتحاد الدولي وتضمّنت الصينية جي هونغ زهو لمنصب نائب الرئيس عن آسيا، والعماني طه الكشري والكازخستاني اندري كريوكوف والياباني دايتشي سوزوكي والهندي فيريندرا نانافاتي للعضوية.