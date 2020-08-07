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زيدان: بيل لا يريد اللعب.. وما حدث بيننا يبقى "سرا"

7
AUGUST
2020
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طلب مهاجم ريال مدريد، غاريث بيل، ألا يكون ضمن تشكيل الفريق في رحلة دوري أبطال أوروبا إلى مانشستر سيتي، حسبما قال المدير الفني للفريق زين الدين زيدان.
 
وأصبح بيل هامشيا في تشكيل الفريق الإسباني بعد سقوطه من حسابات زيدان.
 
وأضاف زيدان "كانت محادثة شخصية أجريتها معه. وفضل ألا يلعب. الباقي يظل بيني وبينه لكنه قال إنه لا يريد اللعب".
 
كانت آخر مشاركة للدولي الويلزي، البالغ من العمر 31 عاما، مع ريال مدريد في 24 يونيو الماضي.
 
ويحاول ريال مدريد التعافي من خسارة 2-1 أمام مانشستر سيتي في مباراة الذهاب التي خاضها الفريقان خلال فبراير في دور 16 الذي أجل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
 
ولم يظهر بيل في آخر 7 مباريات للفريق في الدوري، إذ شاهد من مقاعد البدلاء، أداء فريقه وهو يتفوق على غريمه برشلونة ليفوز باللقب.
 
وسجل بيل أكثر من 100 هدف مع النادي الإسباني منذ وصوله في صفقة قياسية في 2013، لكنه تجرع أسوأ مواسمه مع الفريق حيث سجل 3 أهداف فقط في كل المسابقات.
 
ويرتبط اللاعب الويلزي بعقد حتى 2022، وكان قد اقترب من الانتقال إلى الدوري الصيني في صفقة كبيرة العام الماضي، قبل أن تفشل الصفقة في آخر لحظة.
 
ومن وقتها انقسمت آراء الجماهير بشأن بيل، حيث أبدى بعض المشجعين غضبهم، مما وصفوه بـ"عدم التزام اللاعب الويلزي مع النادي".
 
وتسببت إصاباته المتكررة في ضيق الجماهير، بينما قال وكيل أعماله إنه لن يغادر النادي، رغم خروجه من حسابات المدرب زين الدين زيدان.
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