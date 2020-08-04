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رابتورز يجتاز هيت بفضل 36 نقطة من المتألق فان فليت

4
AUGUST
2020
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سجل فريد فان فليت 36 نقطة، في أفضل حصيلة في مسيرته، ليقود تورونتو رابتورز للفوز 107-103 على ميامي هيت في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوم الاثنين.
 
ونجح فان فليت في تسجيل ثماني من 16 محاولة خلال اللعب، منها سبع رميات ثلاثية من 12 محاولة، وأضاف 13 من 13 رمية حرة، واستحوذ على خمس كرات مرتدة ومرر أربع كرات حاسمة.
 
وهذا أكبر عدد من الرميات الثلاثية الناجحة لفان فليت خلال مسيرته التي شهدت الفوز بلقب الدوري الموسم الماضي.
 
وساهم باسكال سياكام في الفوز أيضا وسجل 22 نقطة، رغم أنه اكتفى بتسجيل سبع نقاط فقط في النصف الثاني.
 
واستفاد تورونتو من 15 نقطة من البديل سيرج إيباكا بينما سجل زميله كايل لوري 14 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة ومرر خمس كرات حاسمة لزملائه.
 
وتقدم تورونتو 23-17 في الربع الأول ثم حافظ على تفوقه بنتيجة 48-44 قبل الاستراحة، بينما عزز تقدمه بفارق 17 نقطة خلال الربع الثالث قبل أن يقلص ميامي الفارق إلى 84-79 بنهاية هذا الربع.
 
وسجل فان فليت 18 نقطة بمفرده خلال الربع الثالث.
وتقدم هيت في النتيجة لأول مرة في الشوط الثاني بعد رمية ثلاثية من جوران دراجيتش، الذي أحرز 25 نقطة، ليتقدم ميامي 87-84.
 
واستعاد تورونتو التقدم مجددا وأهدر دراجيتش رمية حرة قبل 40 ثانية من النهاية كان يمكن أن تدرك التعادل لهيت.
 
وما صنع الفارق في النهاية كانت الرميات الثلاثية حيث سجل تورونتو 16 من 32 محاولة مقابل 14 من 45 محاولة لميامي.
Reuters
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