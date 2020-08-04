سيتيين يحضّر لثورة بتشكيلته أمام نابولي

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بدأت التحضيرات المكثفة للفريق المشاركة بدوري أبطال أوروبا تحضيراً للمباريات المنتظرة بعد أن توقفت البطولة منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا، حيث عادت معظم الفرق للتمارين قبل عودة البطولة يوم الجمعة المقبل.

وتحدثت صحيفة "سبورت" الكتالونية عن التحضيرات المكثفة لبرشلونة لحسم التأهل الى الدور ربع النهائي من البطولة أمام نابولي بعد أن انتهى مباراة الذهاب بالتعادل 1-1، مشيرة الى أن مدرب الفريق كيكي سيتيين يُفكر باعتماد طريقة لعب جديد بنظام 3-5-2.

واشارت الصحيفة الى أن سيتيين يبحث عن اشراك ليونيل ميسي ولويس سواريز بالمقدمة كمهاجمين، على ان يلعب في خط الوسط كل من سيرجيو روبرتو، ايفان راكيتيش، فرانكي دي يونغ، ريكي بويغ وجورجي البا، على أن يلعب في خط الدفاع سيميدو، جيرارد بيكيه وكليمنت لانغليه.

وبحسب الصحيفة، واضح أن اللاعب انطوان غريزمان لن يلعب اساسياً مع الفريق على أن يدخل بديلاً في الشوط الثاني.

يُذكر أن اللاعب ارتور ميلو قرر عدم العودة والمشاركة مع برشلونة بعد أن انتقل الى يوفنتوس الايطالي، ما اثار بلبلة في الفريق، علماً أن دوري ابطال اوروبا ستكون البطولة الأخيرة للاعب قبل الانتقال نهائياً الى ايطاليا.