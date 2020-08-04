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تعرف على شرط أوباميانغ للبقاء مع أرسنال

4
AUGUST
2020
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حدد النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مطالبه "الباهضة"، من أجل البقاء في صفوف أرسنال الإنجليزي للأعوام القادمة، وذلك بعد تألقه اللافت هذا الموسم.
 
ووفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فأن أوباميانغ طلب من إدارة أرسنال عقدا جديدا يتقاضى فيه 326 ألف دولار أسبوعيا، ويمتد لعدة أعوام قادمة.
 
وبتحليل الراتب الجديد، الذي من المتوقع أن توافق عليه إدارة أرسنال، فإن أوباميانغ سيتقاضى حوالي 47 ألف دولار يوميا، وقرابة ألفي دولار في الساعة.
 
وينتهي عقد المهاجم الغابوني الحالي، مع أرسنال، في صيف 2021، وهو يتقاضى راتبا ضخما الآن، قيمته قرابة 260 ألف دولار أسبوعيا، ولكنه يريد زيادة على الراتب من أجل البقاء مع المدفعجية.
 
وتألق أوباميانغ كثيرا هذا الموسم، وسجل 22 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما قاد فريقه لتحقيق كأس الاتحاد الإنجليزي قبل أيام، بتسجيله هدفي الفوز على تشلسي في النهائي.
 
وتتربص أندية كبيرة، وعلى رأسها برشلونة، بالمهاجم المخضرم، الذي يطلب راتبا مرتفعا للبقاء في أرسنال، رغم أن الفريق لن يشارك بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لأنه أنهى الموسم في المركز الثامن.
 
يذكر أن حارس مرمى مانشستر يونايتد، الإسباني دافيد دي خيا، يتقاضى الراتب الأعلى في إنجلترا، وقيمته 490 ألف دولار أسبوعيا.
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