الثلاثاء.. ويمبلي يستضيف "أغلى مباراة في العالم"

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يستضيف استاد ويمبلي الشهير في العاصمة لندن، المباراة السنوية "الأغلى" في كرة القدم، مساء الثلاثاء، وهي نهائي التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

وسيواجه نادي فولهام غريمه برينتفورد، مساء الثلاثاء، في صراع للحصول على المقعد الثالث، الأخير، لفرق دوري الدرجة الأولى المتأهلة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسم فولهام مقعده في النهائي بعد انتصاره بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين على كارديف سيتي، مساء الخميس، ليضرب موعدا مع برينتفورد، الذي أقصى سوانزي سيتي بنفس النتيجة.

لماذا هي المباراة الأغلى في العالم؟

ويمكن أن تبلغ عوائد الفريق الفائز نحو 220 مليون دولار في حال التأهل، بالإضافة إلى 155 مليون دولار أخرى في حال الصمود، والبقاء بين الكبار بعد أول موسم في البريميرليغ.

وتعني هذه المكافآت السخية أن هذه المباراة هي الأغلى في كرة القدم، حيث يصل الفارق بين الفوز والخسارة لمئات الملايين من الدولارات.

يشار إلى أن الفارق بين قيمة الفوز والخسارة في نهائي دوري أبطال أوروبا لا يبلغ سوى 8 ملايين دولار، من قيمة المكافأة، وهي المباراة التي ستقام يوم 23 أغسطس المقبل في لشبونة.

وسبق لفريقي ليدز يونايتد وويست بروميتش ألبيون التأهل للبريمييرليغ مباشرة بعد حصولهما على المركزين الأول والثاني في الدوري على التوالي، فيما سيتواجه فولهام وبرينتفورد على البطاقة الثالثة والأخيرة الثلاثاء.

ويعتبر برينتفورد مفاجأة الدرجة الأولى هذا الموسم، وفي حال تأهله، سيكون قد وصل للبريميرليغ للمرة الأولى بتاريخه، أما فولهام، فقد تعود على اللعب في الدرجة الممتازة، وكانت آخر مشاركة له موسم 2018-2019 قبل أن يهبط.