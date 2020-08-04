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عملاق برشلونة يطالب بإلغاء الهبوط: ما حدث ليس عادلا

4
AUGUST
2020
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في واقعة تبدو غير مسبوقة وتأتي متزامنة مع نهاية موسم استثنائي عطلته وصبغته الجائحة، طالب إسبانيول بإلغاء الهبوط في الليغا الإسبانية لهذا الموسم، مشيرا إلى "الفوضى" التي تسبب بها تفشي فيروس كورونا في البلاد.
 
وأنهى إسبانيول البطولة التي توّج بلقبها ريال مدريد، في المركز الأخير برصيد 25 نقطة، محققا فوزا واحدا في مبارياته الـ11 التي خاضها بعد العودة من توقف لثلاثة أشهر نتيجة تفشي "كوفيد-19"، مقابل تعادلين وثماني خسارات.
 
وقال النادي البرشلوني الذي تناوب على تدريبه في هذا الموسم المضطرب 4 مدربين، في بيان له إن ما حدث كان "غير عادل بلا شك بالمعنى الرياضي، نظرا إلى أن في المرحلة الأخيرة (بعد الاستئناف) من الدوري لم يكن التنافس بنفس الظروف المتساوية كالتي كانت قائمة قبل التعليق".
 
وناشد إسبانيول المسؤولين من أجل إلغاء هبوطه، على الرغم من انتهاء منافسات "الليغا" الشهر الماضي من دون أي حوادث أو مشكلات، زاعما أنه تعرض للحرمان بشكل غير عادل بسبب الملاعب الفارغة في مواجهة فرق تنافسه على البقاء، والعدد الكبير من حالات "كوفيد-19" التي أصابت النادي خلال الأزمة الصحية.
 
وجاء في بيان النادي "مع الأخذ في الاعتبار جميع الظروف التي حدثت منذ العودة إلى المنافسة وفي ضوء الأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة، والتي أعربت فيها مختلف الأندية عن معارضتها للظلم وعدم وجود حلول، يحتج إسبانيول بهدف إلغاء الهبوط هذا الموسم في المسابقات التي تشرف عليها رابطة الدوري الإسباني، أسوة بما حدث في كل تلك المسابقات التي ينظمها الاتحاد الإسباني لكرة القدم".
 
وأصبحت مسألة الصعود والهبوط بين الدرجتين الأولى والثانية في إسبانيا قضية شائكة بعد مباراة المرحلة الأخيرة في الدرجة الثانية بين فوينلابرادا وديبورتيفو لا كورونيا والتي أرجئت نتيجة إصابة العديد من لاعبي الأول بفيروس كورونا.
 
والفوز كفيل بمنح فوينلابرادا مكانا في الدور الفاصل "بلاي اوف" للصعود إلى الدرجة الأولى، إذ سيزيح إلتشي عن المركز السادس وينضم بالتالي إلى سرقسطة وألميريا وجيرونا في الدور الفاصل لتحديد ثالث الصاعدين إلى الليغا مع قادش وهويسكا.
 
أما ديبورتيفو، فهبوطه إلى الدرجة الثالثة للمرة الأولى منذ موسم 1980-1981 قد حسم بفوز منافسيه على البقاء في الدرجة الثانية ألباسيتي ولوغو على قادش وميرانديس تواليا في المرحلة الثانية والأربعين، الأخيرة، التي أقيمت في 20 الشهر الماضي.
 
وقررت لجنة المسابقات إقامة المباراة المؤجلة بعد غد الأربعاء، لكن لاعبي ديبورتيفو فشلوا في إجراء الاختبارات المطلوبة في وقت مبكر من اليوم الاثنين، مع تأكد هبوط فريقهم الى الدرجة الثالثة.
 
ونتيجة لذلك، اتخذ القرار بتأجيل الدور الفاصل مما أثار غضب ريال سرقسطة الذي خسر فرصة نيل أحد المركزين الأولين المؤهلين مباشرة الى الدرجة الأولى واكتفى بنيل المركز الثالث وبالتالي خوض الـ"بلاي أوف"، لاسيما أنه سيفقد جهود نجمه الكولومبي لويس خافيير سواريز الذي انتهت فترة إعارته وسيعود لفريقه السابق واتفورد الإنجليزي.
 
ويشرف الاتحاد الإسباني على الدرجتين الثالثة والرابعة، وقد ألغى فيهما نظام الهبوط لهذا الموسم.
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