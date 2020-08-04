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كلوب له وجهان.. ليفاندوفسكي يكشف حقيقة مدرب ليفربول

4
AUGUST
2020
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قال مهاجم بايرن ميونيخ، روبرت ليفاندوفسكي، إنه يعتقد أن مدرب ليفربول يورغن كلوب لديه "وجهان"، مشيرا إلى أن كليهما، لحسن الحظ، من النوع الإيجابي.
 
ولعب ليفاندوفسكي، 31 عامًا، لمدة 4 مواسم تحت قيادة كلوب في بوروسيا دورتموند، قبل أن ينتقل الاثنان في 2014 و2015 على التوالي إلى بايرن ميونيخ وليفربول.
 
ووصف الدولي البولندي يورغن كلوب باعتباره مدربه المفضل بين كل من تدرب تحن قيادتهم خلال مسيرته.
 
وقال ليفاندوفسكي في حوار مع "ESPN" عبر تطبيق إنستغرام "أعتقد بنسبة 100% أن كلوب [هو المفضل لدي] وبعده يأتي بيب غوارديولا".
 
وتابع: "كلوب له وجهان. يمكنك أن تراه، نوعًا ما، مثل الأب، لكن الوجه الثاني هو وجه مدرب، مدير فني.. يمكنه إخبارك بكل شيء، وأنا لا أتحدث (فقط) عن الأشياء الجيدة، وإنما أيضا عن الأشياء السيئة".
 
وكشف أيضا أن كلوب يمثل دافعا كبيرا بالنسبة للاعبين.. و"يجعل هذا الأمر مثاليا لأنه يعرف أين يوجد الفاصل بين الضغط عليك أكثر قليلا أو أقل قليلاً".
 
وأشار ليفاندوفكسي أن أداء كلوب كمدرب "مدهش"، ولكن ليس كمدرب فحسب ، بل "كرجل" أيضًا.
 
واستمر ليفاندوفسكي أحد أفضل الهدافين في العالم منذ انضمامه إلى بطل الدوري الألماني، حيث سجل 51 هدفاً في 43 مباراة حتى الآن هذا الموسم، بما في ذلك 34 هدفاً في "البوندسليغا"، علما بأن بايرن فاز بالدوري وكأس ألمانيا هذا الموسم.
 
أما كلوب فقد حقق "كل شيء" مع ليفربول إذ قاده للقبي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، كما توج قبل أسابيع بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" بعد غياب 30 عاما.
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