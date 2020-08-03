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تقرير: فحوص في إيطاليا تكشف إصابة فان نيكيرك بكورونا

3
AUGUST
2020
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قالت صحيفة جازيتا ديلو سبورت الإيطالية إن عداء جنوب افريقيا ويد فان نيكيرك البطل الأولمبي في سباق 400 متر خضع لفحص في إيطاليا للكشف عن عدوى كوفيد-19 في الأسبوع الماضي وإن نتيجته جاءت إيجابية.
 
وكان من المقرر أن ينافس فان نيكيرك في لقاء في مدينة تريستي الإيطالية في أول مشاركة له خارج بلاده منذ عام 2017 بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة.
 
وكان فان نيكيرك (28 عاما) توج بالذهبية الأولمبية قبل أربعة أعوام في ريو دي جانيرو البرازيلية عندما سجل رقما قياسيا عالميا جديدا بلغ 43.03 ثانية.
 
وقال بيت فاز زيل مدير أعمال فان نيكيرك للصحيفة الإيطالية ”لا أعرف كيف حدث هذا. تدرب ويد طوال الأسبوع ولم تظهر عليه أي أعراض حتى بعد أن جاءت النتيجة إيجابية. لم ترتفع درجة حرارته“.
 
وتعرض فان نيكيرك لإصابة خطيرة في الركبة خلال المشاركة في مباراة خيرية للرجبي في أكتوبر تشرين الأول 2017 أجبرته على الغياب عن العديد من بطولات ألعاب القوى لكنه بدأ في العودة في فبراير شباط الماضي.
Reuters
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