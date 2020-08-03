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مدرب يوفنتوس يدخن "خلسة" في مباراة التتويج رغم الحظر

3
AUGUST
2020
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احتفل المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري بتحقيق لقب الدوري الإيطالي، مع فريقه يوفنتوس، على طريقته الخاصة، التي خالف بها القوانين وأثار الجدل.
 
وخلال مباراة يوفنتوس الأخيرة بالدوري، أمام ضيفه روما، والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3-1، ظهر ساري وهو يدخن السجائر "خلسة" على المدرجات، بالرغم من أن التدخين محظور في الملاعب الإيطالية.
 
وأثارت لقطة تدخين ساري السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصف كثيرون ما قام به المدرب الإيطالي "احتفالا" لساري بطريقته المفضلة، وهي التدخين، رغم  القوانين التي تمنع القيام بذلك.
 
واعتبر آخرون تصرف ساري خاطئا جدا، خاصة وأن التدخين جاء خلال الإجراءات الوقائية الصارمة المفروضة في ملاعب كرة القدم.
 
 ويشتهر ساري بإدمانه الشديد على تدخين السجائر، حتى أن تقارير إيطالية سابقة أشارت إلى أن المدرب المخضرم يدخن 100 سيجارة يوميا.
 
وكان ساري لا يكف عن التدخين في الملاعب الإيطالية، عندما كان مدربا لإيمبولي ونابولي بالسابق، وكان وقتها يسمح بالتدخين في الملاعب.
 
وعند انتقاله لتدريب تشلسي الإنجليزي، قبل عامين، اضطر ساري للجوء لمضع النيكوتين خلال المباريات، لتعويضه عن السجائر المحظورة في ملاعب إنجلترا.
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